Liceo 65 paró sus actividades luego de que una bala que ingresara al edificio días atrás

La comunidad docente del liceo sostuvo que el episodio no se puede “naturalizar” y exigió medidas por parte de las autoridades para garantizar condiciones seguras en el centro educativo.

El lunes una bala impactó una de las ventanas del laboratorio de Biología en el liceo 65 de Montevideo, ubicado en la zona del Hipódromo de Maroñas, para terminar en el suelo del salón. Según relata un comunicado emitido por la comunidad docente del liceo, durante ese momento transcurría una clase llevada adelante por una docente con la presencia de varios alumnos.

Ante este hecho, las clases fueron suspendidas ese mismo día en el turno nocturno y hoy la comunidad de docentes del liceo decidió convocar a un paro de 24 horas durante la jornada para dedicar el día a la “reflexión”, llevar adelante una reunión sindical y realizar acciones informativas hacia el barrio y la comunidad educativa de la zona, la cual incluye al liceo 57 y la escuela 361. Asimismo, el núcleo sindical del liceo se declaró en conflicto y anunció que seguirá evaluando nuevas medidas además de un pedido a las autoridades competentes por mayor seguridad.

En el comunicado difundido por los docentes se señala que el episodio vivido no se trata de un hecho aislado, sino de una situación que refleja las “inseguridades de todo tipo” que afectan a la comunidad educativa a diario. A su vez, señalan que la situación genera “preocupación” e “indignación” y advierten que no están dispuestos a “naturalizar” este tipo de acontecimientos.

Por su parte, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo difundió un comunicado del núcleo sindical en el que sostuvo que el episodio evidencia la necesidad de contar con protocolos específicos para este tipo de situaciones. En esa línea, reclamó medidas que garanticen condiciones seguras para el desarrollo de las actividades educativas ya que “docentes y estudiantes tienen el derecho de trabajar y estudiar en contextos seguros”.