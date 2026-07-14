Carlos Batthyány dijo que la UTEC es una “excelente institución” y aceptó propuesta para ser rector con “responsabilidad y honor”

Después de que el titular de la cartera, José Carlos Mahía, hiciera oficial la propuesta en su cuenta de X, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) convocó a una conferencia de prensa para presentar oficialmente el nombre de Carlos Batthyány como futuro rector de la Universidad Tecnológica (UTEC).

Si bien resta que el Poder Ejecutivo concrete el envío de la propuesta a la Cámara de Senadores, que debe aprobar la venia por dos tercios de votos, es casi un hecho que el investigador y actual director del Institut Pasteur de Montevideo será confirmado como rector de la UTEC. Antes de hacer el anuncio, Mahía se comunicó con referentes de los partidos de la oposición para plantearles el nombre de Batthyány y, según dijo el ministro, le confirmaron su acuerdo.

Eso se hizo público horas después de la publicación de Mahía: referentes de todos los partidos manifestaron su apoyo a la propuesta y deseos de éxito a Batthyány como rector de la UTEC. Por ejemplo, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, expresó su apoyo y recordó que trabajó mucho con el científico durante la pandemia de covid-19. En tanto, el senador colorado Robert Silva manifestó en la misma red social que “la UTEC necesita afianzar su institucionalidad y potenciar su desarrollo”, y que la propuesta del ministro “va en ese camino”, por lo que la comparte “plenamente”.

En la conferencia realizada este martes en el MEC, el ministro hizo referencia al apoyo y la buena valoración que tiene la UTEC en todo el sistema político y también, en general, en la sociedad uruguaya. Al respecto, valoró el rol que, junto con la Universidad de la República, juega la UTEC en la generación de conocimiento y “en el desarrollo nacional”. Según planteó Mahía, las instituciones de educación pública juegan un rol central en la posibilidad de darle oportunidades a la gente en el país.

En particular, se destacó la presencia de los tres consejeros políticos del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, así como de la directora general de UTU. Mahía agradeció especialmente “los consejos” de Pablo Caggiani, presidente del Codicen, y de Luis Garibaldi, quien se desempeña como su asesor en el MEC. También agradeció a la exrectora de la UTEC Valeria Larnaudie, a quien definió como “una persona brillante, con una capacidad bien importante y con una perspectiva muy grande de aporte al conocimiento y a la ciencia”.

En cuanto a Batthyány, el ministro sostuvo que tiene plena confianza en su capacidad y agregó que su trayectoria “habla por él”. “Que sepa que va a tener en nosotros todo el apoyo y el acompañamiento; estamos convencidos de que es una apuesta, ya no del gobierno, sino de todos quienes queremos lo mejor para Uruguay”, concluyó Mahía.

A su turno, el actual director del Institut Pasteur dijo que aceptaba la propuesta para ser rector con “placer, responsabilidad y honor”. Hizo referencia a la historia de la UTEC, que tiene 13 años de existencia, y recordó que nació con el propósito de descentralizar la educación universitaria y, por lo tanto, de “democratizar” el acceso a ese nivel. En ese sentido, agradeció a todos los integrantes de la institución que construyeron la universidad durante estos años y, para ilustrar su crecimiento, señaló que en 2013 comenzó con 40 estudiantes y hoy tiene cerca de 4.500.

El científico señaló que la UTEC cuenta con “más de 31 programas, está en 11 departamentos y con la ambición de ir a por más”. Además, destacó que nueve de cada diez egresados son la primera generación de universitarios en sus familias. “Esos números hablan por sí solos de la excelente institución que se creó”, resumió. En ese sentido, dijo que no llega “a refundar nada” y entendió que lo difícil para una institución del estilo de la UTEC es “sostenerse y tratar de ir mejorando colectivamente”.

Desde su experiencia, Batthyány afirmó que “gestionar es ni más ni menos que tratar de resolver, de ayudar a construir un camino, y nada es perfecto”. “Ojalá dentro de unos años, cuando miremos para atrás, pueda sentir que contribuí con un granito de arena a que más uruguayas y más uruguayos hayan podido recibirse en una universidad de calidad y fuera de Montevideo”, concluyó.