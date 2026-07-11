Montevideo dio inicio a las asambleas departamentales del cuarto Congreso Nacional de Educación

Durante el lanzamiento, autoridades enfatizaron en la “participación ciudadana” y la convocatoria de asambleas en distintos puntos del territorio para generar espacios “proactivos” de debate.

Con un llamado a la “participación ciudadana” y en clave “territorial”, se instaló este viernes la Comisión Organizadora Departamental de Educación (CODE) en Montevideo y se lanzaron oficialmente las asambleas territoriales del departamento de cara al cuarto Congreso Nacional de Educación (CNE), denominado Misiones Sociopedagógicas.

Con la presencia del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, entre otras autoridades de la educación presentes, la presentación del encuentro estuvo a cargo del director nacional de Educación, Gabriel Quirici; el prorrector de Enseñanza de la Universidad de la República (Udelar), Pablo Martinis; la coordinadora de la Secretaría Técnica-Administrativa de la Comisión Organizadora del CNE, Carolina Ramos; la secretaria general de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, Mariana Piriz –en representación de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay–, y la integrante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Carolina Pallas, quien dio inicio a la jornada.

Pallas destacó que esta etapa inicial del congreso busca convocar a toda la ciudadanía y no solo a educadores a debatir de forma colectiva sobre el futuro de la educación del país.

Foto: Martin Hernández Müller

A su vez, señaló que este congreso contará con la participación de cerca de 24 organismos, entre los que mencionó los ministerios de Educación y Cultura, del Interior y de Defensa –por medio de sus divisiones educativas–, instituciones privadas, el movimiento estudiantil, partidos políticos, el movimiento sindical y empresarial y diversos municipios. También estarán presentes organismos como Ceibal, el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Instituto Nacional de la Juventud.

En referencia al nombre que lleva el congreso, Pallas señaló que la denominación busca recuperar ese “espíritu” de las misiones sociopedagógicas e impulsar una lógica de trabajo colectivo orientada a encontrar “las mejores ideas” para el futuro de la educación.

Afirmó que el objetivo no es promover cualquier tipo de participación, sino una “participación genuina”, de carácter “dialógico” y basada en el encuentro con el otro, lo que supone escuchar otras voces y perspectivas, además de tener la disposición de revisar las ideas propias, en lugar de concurrir al debate con el propósito de “ganar”. “¿A qué vamos? A generar nuevas ideas, a buscar soluciones, sin duda, a partir de problemas o de problematizaciones sobre la educación. Pero para buscar soluciones, para hacer, no [debemos] quedarnos en meras intenciones”, explicó, y dijo que el objetivo es crear un espacio “proactivo” en cada asamblea.

Por su parte, Martinis intervino para presentar los cuatro ejes temáticos que organizan el debate de este CNE y señaló que estos no deben entenderse de forma aislada, sino que todos están atravesados por una pregunta en común: “¿Cómo construir una educación capaz de garantizar igualdad, participación y ciudadanía en el siglo XXI?”. Según explicó, esta interrogante busca orientar las discusiones que se desarrollarán durante las distintas instancias del proceso.

Foto: Martin Hernández Müller

A su vez, dijo que los documentos orientadores para cada uno de los ejes fueron elaborados por equipos de docentes e investigadores de la Udelar a pedido de la mesa ejecutiva del CNE. En esa línea, indicó que estos materiales servirán como insumo para promover y ordenar el debate en cada asamblea departamental.

Sobre el final de la presentación, Quirici destacó que con la instalación de las comisiones organizadoras departamentales “se pone en marcha” la cuarta edición del CNE en distintos puntos del país. Según indicó, las instancias de trabajo ya comenzaron en diez departamentos, como resultado del trabajo previo desarrollado por la Secretaría Permanente del Congreso.

El director nacional de Educación también hizo énfasis en la importancia de que las asambleas se desarrollen en los territorios. Al respecto, mencionó espacios como los municipios, las cooperativas, los clubes, los sindicatos e incluso los propios centros educativos que serán propiciados por la ANEP y el MEC – por ejemplo, instalaciones de los Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción–.

Asimismo, sostuvo que el éxito del proceso dependerá del compromiso presencial de la ciudadanía, ya que, según afirmó, las asambleas no van a surgir de manera espontánea, sino que requieren de un “compromiso” de la población. Además, advirtió sobre una tendencia a la “desambleización” en la vida actual y cuestionó las formas de participación limitadas a la virtualidad al considerar que un like no sustituye el intercambio cara a cara ni la construcción colectiva.