Centros de estudiantes del CFE rechazan espacio de trabajo sobre plan de titulación docente y siguen reclamando su eliminación

Desde el Sidfe, en tanto, pusieron una serie de “condiciones” para sumarse al espacio, como que el plan apunte a la “formación” y no a la “titulación”.

El Consejo de Formación en Educación (CFE) trasladó una invitación a los principales colectivos de estudiantes y docentes del organismo para conformar un “espacio de participación” con el objetivo de incidir en el plan de titulación para docentes en ejercicio de la educación media, que se está diseñando bajo la órbita del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Si bien el objetivo de la invitación fue el de desactivar la ola de ocupaciones que se viene registrando desde hace 20 días en más de diez institutos y centros de formación en educación, los estudiantes, quienes están a cargo de las ocupaciones, no consideraron de recibo la invitación. Según explicaron a la diaria desde la intergremial de centros de estudiantes del CFE, un espacio que se generó para buscar una mayor incidencia de los gremios, señalaron que los centros que están ocupando seguirán con la medida.

Michael Escobal, del Centro de Estudiantes del Centro Regional de Profesores (CERP) del Sur, ubicado en Atlántida, lamentó que la primera instancia de diálogo con autoridades se haya dado más de 20 días después de que comenzaron las ocupaciones, en alusión al zoom que mantuvieron el martes con varios integrantes del CFE. Además, dijo que la reunión se dio “en circunstancias un poco extrañas”, ya que primero se había agendado para el lunes, pero a último momento se corrió para el martes por los días de duelo decretados por el CFE a raíz del femicidio de una estudiante de Rivera.

El poco tiempo entre la convocatoria y la reunión, que también se ha dado en instancias de participación sobre otros temas, lleva a los integrantes de la intergremial a concluir que existe un “desprecio” a la participación estudiantil en el CFE. En ese sentido, los integrantes de los centros de estudiantes también lamentaron que el presidente del consejo, Walter Fernández Val, solo pudo permanecer el primer tramo de la reunión, ya que tenía sesión del Codicen, y plantearon que hubiera sido deseable que los convocaran para un momento en el que el jerarca tuviera mayor disponibilidad.

Respecto al fondo del asunto, los integrantes de la intergremial señalaron que la reunión no sirvió para cumplir el objetivo de las autoridades, que, según les transmitieron, querían “destrabar” el conflicto que mantiene a varios centros sin clases desde hace varios días. Los centros de estudiantes mantendrán las ocupaciones y rechazaron la invitación al espacio de trabajo, que, según señalaron, hasta ahora se realizó solo de manera informal.

Según relató Escobal, en la reunión del martes las autoridades políticas en el CFE dieron sus argumentos sobre por qué el plan de titulación es adecuado para atender a los docentes no titulados con más de ocho años de ejercicio en la enseñanza media, pero los estudiantes no los consideraron de recibo. En ese sentido, siguen reclamando la eliminación del plan de titulación, por lo que no están dispuestos a participar de un espacio destinado a intentar mejorarlo.

Los estudiantes organizados, además, entienden que el espacio de participación debería abrirse con el Codicen y no con el CFE, que no tiene incidencia directa en el plan, según les han dicho las autoridades del organismo. Carla Sánchez, del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente (IFD) de Canelones, planteó que una muestra de ello es que el espacio de participación que propone el CFE funcionará en paralelo al grupo de trabajo del Codicen que está trabajando en la elaboración del plan y que podría desconocer las propuestas generadas desde el nuevo espacio que se está generando.

Según resumió la militante estudiantil, el conflicto se generó porque el plan de titulación es “un grave atropello a las instancias de discusión colectivas”, además de que implicará “recortes masivos de cursos” y desvaloriza a la formación de educadores y a la docencia en general.

Lucas Rodríguez, del Centro de Estudiantes del CERP del Centro, ubicado en Florida, definió los efectos del plan para los futuros docentes con una metáfora deportiva: “Estábamos preparados para jugar un partido de fútbol y nos llevaron a una cancha de básquetbol”.

Micaela Larrosa, del Centro de Estudiantes del IFD de Maldonado, afirmó que el instituto está ocupado desde hace 20 días, más allá de que no tiene carreras de profesorado, que se dan en el CERP, que también está ocupado. Según dijo, los estudiantes del IFD entienden que el plan de titulación representa una injusticia para todo el estudiantado de formación en educación y en particular cuestionó que se prevé el reconocimiento de hasta 90 créditos para el reconocimiento de la experiencia docente.

Además, desde la intergremial rechazan que el plan prevea la posibilidad de dar un título docente a profesionales que nunca pasaron por un centro del CFE, ya que también se reconocerán créditos de otras carreras terciarias y universitarias.

Según Larrosa, las autoridades deben observar que, si hay más de diez centros ocupados y otros 20 que se declararon en conflicto contra el plan, es necesario atender las causas del conflicto para solucionarlo, pero no es lo que ha ocurrido hasta el momento. Por el contrario, desde los centros de estudiantes se quejaron de contradicciones en las informaciones sobre el plan que les han trasladado distintas autoridades, tanto del CFE como del Codicen.

Desde el Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa), Martina de Castro consideró que la instancia mantenida el martes con el CFE fue meramente informativa, ya que no hubo momentos para dialogar y mucho menos para negociar. Justamente, entendió que ello refuerza la idea de que el CFE en realidad “no tiene nada para ofrecer”, porque las decisiones sobre el plan dependen del Codicen de la ANEP. Al respecto, los centros de estudiantes reclaman que al menos el CFE tome una postura institucional sobre si está de acuerdo o no con el plan.

De Castro agregó que, más allá de que rechazan el plan, desde el Ceipa están de acuerdo con los programas y las políticas para favorecer el egreso y, por ejemplo, reclamó que haya más becas para estudiantes, en el entendido de que son una de las principales políticas para lograrlo.

Mathías Meléndrez, del CERP del Este, también ubicado en Maldonado, planteó que el rechazo al plan de titulación no es únicamente gremial o sindical y, como ejemplo, mencionó una reciente publicación del Consejo Asesor y Consultivo de ese centro, que está integrado por estudiantes, docentes y egresados, que calificó al plan como “regresivo”. Según planteó, una cosa es dar condiciones para la efectivización de los docentes no recibidos y otra cosa muy distinta es darles un título.

En ese mismo sentido, Escobal se mostró sorprendido de que las actuales autoridades de la ANEP fundamenten la necesidad del plan en disposiciones establecidas por la ley de urgente consideración del gobierno anterior, a la que se opusieron. Según completó, la mejora de los egresos se logra con una mayor inversión en educación que permita proteger las trayectorias de los estudiantes del CFE y no “regalando títulos”.

Además, los estudiantes llamaron la atención sobre el alto costo que tendrá para el sistema educativo, ya que en educación media se paga una partida de 7,5% del salario a los docentes titulados. En ese sentido, Rodríguez señaló que en un conversatorio organizado en el CERP de Florida semanas atrás, el propio presidente de ANEP, Pablo Caggiani, reconoció que el sistema educativo actualmente no tiene fondos para financiar ese pago si se reciben los 5.000 docentes a los que apunta el plan de titulación.

Más allá del contenido del plan, desde la intergremial también cuestionaron la forma en que esta discusión fue procesada, ya que no trascendió en octubre del año pasado, cuando se aprobó por unanimidad en el Codicen, y recién tomó estado público a mediados de este año. En segundo lugar, rechazan que, tras más de un mes de conflicto, no se haya podido avanzar en soluciones.

Sidfe puso algunas condiciones para sumarse al espacio de trabajo propuesto por el CFE

Cecilia Klein, presidenta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), señaló a la diaria que, tras una bipartita con el CFE realizada el mismo martes, el sindicato recibió la propuesta de integrar una “comisión” para elaborar una nueva propuesta que dé respuesta a los docentes que estarían en condiciones de obtener su título en el marco del plan de titulación ya aprobado.

Klein explicó que ante esta convocatoria desde el sindicato plantearon una serie de “condiciones” para incorporarse al espacio de trabajo. En primer lugar, según dijo, reclamaron conocer a través de una resolución oficial quiénes integrarán esta comisión. En ese sentido, señaló que desde Sidfe se propuso que esté integrada por la Asamblea Técnico Docente del CFE, estudiantes, representantes del CFE y el propio sindicato.

A su vez, señaló que, en ese marco, plantearon que la eventual comisión sea autónoma y tenga como cometido crear un nuevo plan “para atender las diferentes realidades de los docentes que están trabajando sin titulación”. Según explicó Klein, la propuesta sería denominada “plan de formación” y no “plan de titulación”, ya que apuntaría a atender los procesos formativos de estos docentes. Según planteó, luego de su elaboración, el documento sería elevado al Codicen para su análisis y eventual aprobación.

En ese sentido, sostuvo que el principal desafío será definir, de acuerdo con las distintas realidades de los docentes, “qué formación” se les puede brindar para que culminen sus estudios y obtengan el título. Entre las alternativas que podrían contemplarse, mencionó la semipresencialidad como una opción.

Por último, Klein señaló que el sindicato planteó la necesidad de que exista una única comisión abocada a trabajar sobre el tema. Por el contrario, en el caso de que continúe en funcionamiento la comisión que aborda el asunto en el Codicen, propusieron que se espere por una resolución desde el CFE para que el trabajo realizado por este organismo pueda ser incorporado a la discusión.