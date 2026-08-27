Intendenta de San José consideró que proyecto de creación de la UNED es “muy importante” para el país

El MEC realizó una presentación de la propuesta en el departamento y desde la cartera apuntan a abrir el diálogo para evaluar el recibimiento del proyecto y atender posibles mejoras.

Este miércoles se realizó un diálogo a nivel departamental sobre el proyecto para la creación de la Universidad Nacional de la Educación (UNED) en San José. La instancia se realizó en el Espacio Cultural San José y contó con la participación del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, y la intendenta del departamento, Ana María Bentaberri. Se trató de la primera vez que una jefa departamental se pronuncia públicamente sobre el proyecto y desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se prevé realizar otros encuentros similares en otros departamentos.

La jornada se llevó a cabo con el objetivo de presentar el proyecto e intercambiar opiniones en cuanto a su contenido, según explicó Bentaberri. La intendenta aseguró durante la presentación que se trata de un “proyecto muy importante para nuestro país” y en ese sentido, dijo que la educación es un tema que “nos tiene que convocar a todos”. Según completó, los educadores uruguayos “merecen un reconocimiento” que los sitúe “en un nivel que realmente merecen”, en alusión al nivel universitario.

Por su parte, Quirici mencionó “lo importante” de generar conversación en torno al proyecto y recordó que se trata de una iniciativa que pretende la creación de una “tercera universidad” con un “alcance territorial inédito” para la educación terciaria pública del país, ya que contaría con sedes en todos los departamentos del territorio, donde mencionó que “el 60% de los estudiantes de formación en educación son del interior”.

En ese sentido, mencionó la posibilidad de articular con los gobiernos locales y con “sectores sociales de cada comunidad” para evaluar cómo es recibido el proyecto en cada territorio y conocer nuevas ideas para su mejora. “Si algo tiene un proyecto de este tipo es que tiene la posibilidad de ser conversado y construido entre todos”, señaló el director nacional de Educación. A su vez, se refirió a la posibilidad de “dinamizar” la articulación entre la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica con la UNED, aspecto que ayudaría a enriquecer las trayectorias educativas de los estudiantes.

A su vez, Quirici señaló que “no se trata de un proyecto de un partido [político] ni de una mirada sectorial desde las o los educadores” al hacer referencia a la mayoría de dos tercios de los votos necesaria para aprobar la iniciativa en las cámaras de Diputados y Senadores, dado que el proyecto propone la creación de una universidad con carácter autónomo.

Mahía dijo en ese sentido que, al momento de presentar el proyecto en el Senado, representantes de la oposición se posicionaron a favor de la iniciativa, pero discreparon en cuanto al aspecto de gobernanza del organismo. En referencia a eso, señaló que es “uno de los ejes sobre los que hay que conversar”.

El ministro destacó que con las juntas departamentales de Maldonado, Artigas y actualmente con miembros de la Intendencia de San José, dialogaron sobre la importancia de instalar una formación académica de rango universitario que involucre investigación y extensión como “un cambio” para los territorios, especialmente porque muchos estudiantes que viven fuera del área metropolitana enfrentan dificultades para trasladarse a instituciones de educación terciaria.

En paralelo, el proyecto enfrenta dificultades para avanzar en el Parlamento. El senador frenteamplista Sebastián Sabini señaló días atrás a la diaria que la principal complejidad para su aprobación está en alcanzar los votos necesarios de la oposición, particularmente por parte del Partido Nacional. En ese escenario, el oficialismo apunta a entablar un diálogo con el Partido Colorado y explorar posibles acuerdos que permitan que la iniciativa avance para evitar que quede estancada.

Por otra parte, esta no será la única instancia de diálogo en torno al proyecto. Desde el MEC señalaron que durante los próximos meses se prevé extender la conversación a otros departamentos con el objetivo de alcanzar el respaldo de los gobiernos departamentales y sumar apoyos para la iniciativa.