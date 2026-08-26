Militantes del FA, legisladores y representantes del gobierno debatieron sobre educación en el Comité Mandela de Ciudad Vieja

La discusión abordó las principales preocupaciones de la militancia en materia educativa y el “descontento” hacia el gobierno por lo hecho hasta el momento.

En el Día del Comité de Base se llevó adelante el comité funcional sobre educación en el Comité Nelson Mandela de Ciudad Vieja. Durante la jornada, una pregunta –aunque formulada de distintas maneras– sobrevoló la mañana más de una vez: ¿qué lugar ocupa la educación en un gobierno del Frente Amplio (FA)?

La convocatoria reunió a vecinas y vecinos que, con poca concurrencia, se acercaron hasta la puerta del lugar y mantuvieron un diálogo con el senador y presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, Sebastián Sabini; la diputada y vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, Magela Rinaldi, y el presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), Martín Pasturino, que tuvo como objetivo hablar sobre educación y compartir y escuchar opiniones de los y las militantes que se acercaron a la conversa.

La jornada incluyó, en su mayoría, a docentes y trabajadores vinculados a la educación, según destacó una militante. Hecho en el que reparó para subrayar la necesidad de acercar a más personas –no necesariamente vinculadas al tema– a participar de las discusiones en torno al sistema educativo y para destacar lo “fundamental” de la realización del cuarto Congreso Nacional de Educación (CNE), para el que ya están en marcha las convocatorias a sus asambleas territoriales.

Por su parte, los representantes del gobierno hicieron hincapié en algunos “avances” en materia educativa que destacaron como parte del trabajo realizado durante el año. En ese sentido, Sabini señaló que se duplicará el número de liceos de tiempo extendido y que esto genera un impacto en “el clima” de los centros educativos, en donde “mejoró” el vínculo entre estudiantes y docentes.

Por otro lado, resaltó el compromiso programático de duplicar el número de niños que asisten a escuelas de tiempo completo para responder a una “demanda social muy grande” de familias que desean enviar a sus hijos a la educación pública, pero no pueden hacerlo debido a los horarios no compatibles con sus jornadas laborales. A su vez, recordó la eliminación de la figura de “mentores” por la incorporación del rol de “educadores sociales”, cambio sobre el cual señaló que se pasó de “una figura que lo que hacía era controlar o intentar controlar si los docentes llevaban adelante al pie de la letra la transformación educativa por una figura para acompañar a los estudiantes”.

Pasturino se inclinó a cuestionar el relato de que la educación uruguaya es un “desastre”. En ese sentido, dijo que los indicadores de egreso de bachillerato “no son comparables” directamente con los de otros países debido a diferencias en la estructura de los planes de estudio, según expresó. “Cuál es el discurso que capta la población es clave”, señaló el director del Ineed al hacer referencia sobre que “las percepciones” en política son un tema “fundamental” y que, en ese sentido, “se hace bastante difícil cuando se dice que la educación es un desastre”.

A su vez, mencionó la evolución del gasto educativo en relación al producto interno bruto y explicó que, según estudios internacionales, existe una “correlación muy fuerte” entre el aumento del gasto por alumno y la mejora de los resultados educativos hasta alcanzar un umbral de 8.000 dólares anuales. En cuanto a Uruguay, dijo que el país se encuentra en un gasto aproximado de “4000 [dólares]” anuales por alumno, por lo que, aseguró, “tenemos mucho por avanzar ahí”.

Por su parte, la diputada Rinaldi detalló los recursos aprobados para la educación en la Cámara de Diputados durante la actual Rendición de Cuentas y destacó un proyecto de ley que actualmente se encuentra en Diputados para restituir los consejos en los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y ampliar la participación y, a su vez, destacó que el FA amplió la propuesta del proyecto al integrar la participación de estudiantes y familiares mediante comisiones en cada centro educativo.

La diputada recordó “otro gran proyecto” que está actualmente en la Cámara de Senadores al hacer referencia a la Universidad Nacional de la Educación (UNED). En ese sentido, señaló que se trata de “un reclamo desde hace mucho tiempo” de colectivos vinculados a la formación docente y que, de ser aprobada, sería la segunda universidad creada por el FA –haciendo alusión a la Universidad Tecnológica– por la que se apuesta a la “descentralización”.

En el debe

Los y las militantes tuvieron su espacio de participación y manifestaron cierto “descontento” con la actual gestión de gobierno, asociado a “una falta de conexión” entre “la base social, la militancia y el gobierno”. En particular, señalaron que “no se visualizan avances” desde el punto de vista presupuestal. A su vez, destacaron los espacios como los comités de base para generar “la capacidad de proponer y empujar” para que se cumpla el programa de gobierno.

Durante las intervenciones, algunos de los temas mencionados se centraron en la precarización en materia de infraestructura que enfrentan varios centros educativos. Por ejemplo, una militante mencionó que su espacio de trabajo en un centro educativo es un “rejunte de contenedores” donde, en muchas ocasiones, cruzar de un lugar a otro provoca “mojarse” y “enfriarse”. A su vez, destacaron que “democratizar el conocimiento” es una tarea necesaria aunque compleja para alcanzar a “poblaciones muy particulares” que conviven con situaciones de violencia y de abuso constante.

La salud mental también fue una inquietud puesta sobre la mesa. Algunos de los participantes de la discusión mencionaron que el “ratio” de alumnos por clase y las “situaciones de violencia” que enfrenta el cuerpo docente son un tema a atender.

En cuanto al plan de titulación docente de ANEP, se refirieron a que “es complejo” el planteo del plan de la forma en que se ha compartido y que “un título se consigue cumpliendo con determinadas pautas”. A su vez, se señaló que esta medida genera un enfrentamiento de “trabajadores contra trabajadores”, hecho que, según expresaron, “nunca debería haber generado” el FA.

Durante la jornada los militantes también se expresaron sobre el CNE y señalaron que desde la fuerza política “es importante empujar” para que sea un congreso “participativo” en el que se logre alcanzar consensos. Aunque no todos se expresaron de la misma forma, algunas voces reclamaron su aspecto vinculante y señalaron que “tiene que ser políticamente vinculante”, porque significa “apostar a la participación democrática de la ciudadanía en pensar el sistema educativo”.

Sobre la UNED, mencionaron que a pesar de ser concebida como una “propuesta histórica”, existen “dificultades presupuestales” para la creación del organismo y, al mismo tiempo, señalaron que todavía es necesario definir “cómo se va a organizar”.

A pesar del “descontento” expresado en materia educativa, algunos militantes no dejaron de mencionar su “preocupación” ante el avance de la “ultraderecha” a nivel mundial, pero particularmente en América Latina, hecho que vinculan al aumento de la “frustración” en la población con relación a las expectativas generadas con respecto a “transformaciones” que se ven afectadas de realizarse por las “limitaciones de los diferentes gobiernos progresistas”.