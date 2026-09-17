Este viernes hay paro en escuelas y jardines públicos de Montevideo por la agresión a una directora

Ademu Montevideo definió activar la medida de paro ante una nueva agresión, en la escuela 326 de Nuevo Ellauri.

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La filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) activó una medida de paro de 24 horas este viernes en jardines y escuelas públicas de la capital. La medida se adoptó después de que se registrara una nueva agresión a una maestra este jueves.

Según supo la diaria, la madre de un estudiante agredió a la directora de la escuela 326 en Nuevo Ellauri, ubicada en Leandro Gómez entre Simón del Pino y San Martín. Después de la agresión, se radicó la denuncia policial.

Ante este tipo de agresiones, Ademu Montevideo tiene definido por asamblea la realización de un paro al día siguiente. Además, este viernes se realizará una asamblea para valorar la situación y definir acciones.