La última encuesta de Equipos Consultores arrojó que 15% de los consultados votaría al Partido Colorado (PC), encabezado por el candidato Andrés Ojeda, en las próximas elecciones del 27 de octubre. Este número muestra una diferencia de seis puntos porcentuales con respecto al Partido Nacional (PN), que, según el mismo informe, alcanza 21% en intención de voto.

En este contexto, en las últimas semanas crecieron las expectativas dentro del PC de que Ojeda pueda ganarle al candidato blanco Álvaro Delgado en octubre y enfrente en noviembre al candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, que es favorito de acuerdo con las encuestas.

Este jueves el expresidente colorado Julio María Sanguinetti habló en Desayunos informales sobre la posibilidad de que el candidato de su partido pase al balotaje. Dijo que, a pesar de tener ilusión, “es muy difícil” y “hay que ser realistas”.

Por su parte, este viernes el candidato colorado se refirió a estos dichos en diálogo con Telemundo. Recordó que Sanguinetti también le dijo “que no fuera candidato”. “Me dijo que me guardara para la intendencia, también me dijo que no iba a ganar la interna”, afirmó. “Si es por ese nivel de vaticinio, me alegra que haya dicho esto, porque, de repente, hasta ganamos”, consideró.

Recalcó que discrepa con lo dicho por el exmandatario, así como discrepó cuando le dijo “que no fuera candidato”. “Yo acepto todos los comentarios y después tomo las decisiones. En esto, lamentablemente, discrepo con el presidente Sanguinetti, creo que tenemos una oportunidad real”, afirmó.

De todas formas, Ojeda aseguró que no cree que haya “mala intención” en los dichos del expresidente, y que “Sanguinetti pretende que este camino de crecimiento que hemos recorrido se valore en sí mismo más allá de que pasemos o no”.