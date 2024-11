Este domingo será el primer y único debate presidencial de estas elecciones: Yamandú Orsi (Frente Amplio, FA) y Álvaro Delgado (Partido Nacional, PN) debatirán sobre cinco ejes temáticos: desarrollo humano, seguridad, conocimiento y trabajo.

La instancia es obligatoria y regida por la Ley 19.827. El debate durará 90 minutos y estará dividido en tres bloques, cada uno con dos tandas de siete minutos.

El formato se mantiene prácticamente invariable desde el primer debate televisivo de la historia de 1960, protagonizado por los estadounidenses Richard Nixon y John F. Kennedy: dos candidatos frente a sus atriles, un moderador -a veces entre ellos o frente a ellos- e intervenciones que suelen desarrollarse con mínima interrupción y sin grandes intercambios directos.

Pero este no ha sido el esquema de todos los debates televisivos en Uruguay. En esta nota la diaria se propuso hacer un repaso por algunos de los debates más relevantes de la historia uruguaya.

1. Debate por el plebiscito de 1980

Conducido por los periodistas Carlos Giacosa y Asadur Vaneskaian, 16 días antes del plebiscito y en Canal 4 se realizó el debate en torno al plebiscito constitucional propuesto por el gobierno militar, con el objetivo de modificar la Constitución y legitimar la dictadura.

Participaron en defensa del proyecto de reforma constitucional, por el Sí, dos consejeros de Estado: el coronel Néstor Bolentini (abogado) y el doctor Enrique Viana Reyes, uno de los redactores del proyecto de reforma constitucional; y por el No la reforma, los doctores Enrique Tarigo (Partido Colorado) y Eduardo Pons Echeverry (Partido Nacional). Muy diferente al formato americano de debate; entre humo de cigarro, los seis hombres debatieron sentados alrededor de una mesa y resultó determinante para que muchos uruguayos terminaran decantándose por votar en contra de la reforma constitucional.

2. Luego del Pacto del Club Naval

El 9 de agosto de 1984 en el programa “En vivo y en directo” de Canal 12, bajo la conducción de Néber Araújo, se debatió sobre el recientemente acordado Pacto del Club Naval. Sentados en ronda, el formato enfrentó por un lado a los colorados Julio María Sanguinetti y Enrique Tarigo junto a los frenteamplistas Juan Young y José Pedro Cardozo; y por otro, a los nacionalistas Juan Martín Posada, Alembert Vaz, Guillermo García Costa y Gonzalo Aguirre.

En esa instancia, Vaz leyó una carta de Wilson Ferreira -aún preso- sobre el Pacto del Club Naval: “El pacto compromete gravemente el futuro de todo el país”, expresó Ferreira en un momento de esa carta.

El expresidente Julio María Sanguinetti le respondió: “El señor Ferreira vuelve a hablar en toda una larga carta y no le da ninguna solución al país, porque ese es el tema (...) ¿por qué se pacta? ¿Por qué hay que pactar? Sí, Alfonsín no pactó y los peronistas no pactaron, seguro, no pactaron porque hubo primero las Malvinas, una guerra civil, 30.000 desaparecidos (...) Acá, desgraciadamente, no estamos en esa realidad y entonces tenemos que buscar una solución para encontrar una salida en paz. Y esta solución será discutible políticamente, pero es una solución y es una salida y es una solución también para el señor Ferreira, porque él no propone ninguna otra”.

3. Tabaré Vázquez - Julio María Sanguinetti

En las elecciones de 1994 se dieron varios debates, uno de los más recordados es el de Tabaré Vázquez y Sanguinetti, quienes eran, en ese entonces, exintendente de Montevideo y expresidente de la República, respectivamente. Ya instalado el esquema formal que permanece hasta hoy, aquel debate fue conducido por Jorge Brovetto, entonces rector de la Universidad de la República, quién al abrir explicó: “ambos candidatos dispondrán, en cada uno de los tres bloques, de dos intervenciones de 10 y 5 minutos. No habrá preguntas previamente formuladas ni se podrá previamente establecer ningún tema. Bajo ningún concepto se permitirán interrupciones”.

Sobre esa instancia, el politólogo Oscar Bottinelli, entrevistado por radio 970 Universal, opinó que ambos candidatos ganaron ese debate. Por un lado, Vázquez se afirmó como presidenciable y, por el otro, “Sanguinetti, que atacó muy duramente a Vázquez, en realidad, no le importaba ni Vázquez ni el Frente Amplio. Estaba compitiendo, primero por frenar el voto más de derecha que se le iba hacia el Partido Nacional, y tratar de recuperar votos que ya se le habían ido”.

4. Oscar Andrade y Ernesto Talvi

Luego del debate entre Vázquez y Sanguinetti, pasaron 25 años para que volviera a darse otro debate televisivo entre candidatos.

Antes de las internas de 2019, con Daniel Castro como moderador, los precandidatos Óscar Andrade (FA) y Ernesto Talvi (Partido Colorado) intercambiaron sobre los desafíos de la economía, la región y el mundo, los conflictos sindicales y el rol del Estado, como temas principales.

Uno de los bloques con más críticas de cada uno hacia el otro fue el primero, sobre si la década anterior había sido perdida o ganada. Andrade aseguró que “ni el publicista más esmerado (…) puede ocultar los cambios sustantivos” que se han logrado durante los gobiernos del Frente Amplio. Por su parte, Talvi sostuvo que se trató de una “década mezquina” y “mentirosa” durante la cual “comprometimos el futuro de nuestros hijos” pese a haber tenido “una bonanza formidable”.

5. Martínez vs Lacalle Pou, el primer debate obligatorio

Con la promulgación de la Ley N° 19.827, en setiembre de 2019, Daniel Martínez (FA) y Luis Lacalle Pou (PN) fueron los protagonistas del primer debate televisado por todos los canales de aire de cara al balotaje de 2019. La instancia duró una hora y media y se desarrolló en los estudios de Canal 4.

El primero de los ejes temáticos fue desarrollo económico y empleo, donde desarrollaron sus ideas sobre relaciones laborales, inserción internacional, la infraestructura y el sector productivo. El segundo bloque abordó la integración social y la seguridad. En el tercer bloque debatieron sobre educación, salud, vivienda y seguridad social, y por último el cuarto estuvo dedicado al rol del Estado.

En aquel debate, Daniel Martínez adelantó que el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI, Gustavo Leal, sería su eventual ministro del Interior.

