El expresidente José Mujica pidió disculpas al “pueblo uruguayo” por la forma, no el contenido, de su cuestionamiento al presidente, Luis Lacalle Pou, sobre la moto de 50.000 dólares que ha usado públicamente.

El líder del Espacio 609, mientras cuestionaba a los políticos que “les gusta mucho la plata”, también criticó al presidente por su moto y lanzó: “Tiene dos camionetas al pedo. ¿Te das cuenta? Estos son los padres de la patria”.

“Se me fue la lengua, por calentura. Y pido disculpas al pueblo uruguayo, no por el contenido. El contenido lo suscribo, por la forma”, dijo Mujica en entrevista con Informativo Sarandí.

Lacalle Pou fue consultado días atrás sobre los dichos de Mujica y opinó que “el ruido, el subir el volumen”, no ayuda, y llamó a “no dar manija y que la gente decida a quién va a acompañar”.

Previo a sus disculpas, el expresidente manifestó que el país “va a precisar” de flexibilidad para “crear un clima que nos ayude a tener capacidad de negociación” y cuestionó si será posible alcanzarla.

En esa línea, Mujica entiende que “este gobierno se caracterizó por que todos sus jerarcas, cuando van a informar a la opinión pública de algo que están haciendo, empiezan dándole palo al Frente Amplio”. Entonces, explicó Mujica, “a uno se le van cargando las pilas y de vez en cuando se le termina escapando la moto. Y eso no le hace bien al clima de mutua relación”, dijo el expresidente.

“Si podemos, vamos a hacer alguna jugada”, dijo Mujica con relación a un último movimiento político

El expresidente fue consultado por aquella última jugada que manifestó tener luego de que la exconductora de Subrayado Blanca Rodríguez se sumara a su espacio.

“Mi cabeza es traviesa, y es lo único como la gente que me queda”, expresó Mujica, y aseguró que si tuviera la jugada, no la puede decir, porque “acá agarran el teléfono y te prenden fuego. Entonces no se puede decir nada”.

“Hay que hacer todo con mucho sigilo, y si podemos, vamos a hacer alguna jugada”, cerró Mujica.

Para Mujica, Oddone “va a tener flor de lío, pero es inevitable”

Sobre el ministro de Economía para un eventual gobierno de Yamandú Orsi, Gabriel Oddone, el expresidente opinó que​tendrá “flor de lío”, porque “le van a pegar por la izquierda y por la derecha”.

“Se la va a tener que bancar”, dijo Mujica sobre Oddone y consideró que “la tragedia que tienen los ministros de Economía es que nunca les da la lana a los pedidos que tienen”.

En otro tramo de la entrevista, Mujica expresó que “hay una diferencia terminal muy importante” entre el Frente Amplio y la Coalición Repúblicana. “En la coalición las fuerzas dominantes creen de buena fe que hay que cuidar a los malla oro” para que las “fuerzas del capital se sientan tranquilas, acumulen y reinviertan”, dijo Mujica.

Por el contrario, para el expresidente su fuerza política cree que “el egoísmo humano no tiene límite” y va a tender, “si lo dejan, a quedarse con la tajada más gruesa”, por lo que “el Estado tiene una función de obligar a repartir un poco”.

“La diferencia que hay entre una fuerza y la otra está acá, en la voluntad de obligar a repartir lo que logra el avance económico de la sociedad”, sentenció Mujica.