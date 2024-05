Este martes el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, habló en una rueda de prensa sobre el spot del precandidato del Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado, difundido en los últimos días y que dura casi cinco minutos. Al respecto expresó que “es increíble la cantidad de miles de dólares que están gastando” antes de que empiece la campaña para las elecciones internas. Pereira subrayó que esto “no debe tomarse en broma”.

“Avisos de cinco minutos o casi cinco minutos son muy caros en los canales de televisión”, sostuvo el dirigente frenteamplista, y criticó que no se aclare de dónde salen los fondos para este tipo de propagandas políticas.

En esa línea sostuvo que su fuerza política evalúa presentar una denuncia ante la Corte Electoral por violación de la Ley 17.045, que regula la publicidad electoral. En su primer artículo la norma establece que “los partidos políticos podrán iniciar su publicidad electoral en los medios de radiodifusión, televisión abierta, televisión para abonados y prensa escrita” sólo a partir de “treinta días para las elecciones internas”. La bancada de diputados del FA evaluará el tema para definir los pasos a seguir.

El presidente del FA se refirió asimismo al precandidato colorado Andrés Ojeda, que también “está gastando muchísimo dinero” y violando la ley de publicidad electoral. “Tiene más publicidad un candidato del Partido Colorado que todo el Frente Amplio”, manifestó y enfatizó: “Como mínimo, habría que aclarar”.

“No se puede decir que no nos gusta el contenido de un spot. No. El spot viola la ley electoral, que no tiene sanción, pero sí tiene que saber la gente que Delgado y su equipo está violentando la ley electoral probablemente mal asesorado por [Roberto] Lafluf. Se tiene que hacer cargo, no se puede decir que es un problema de contenido”, expresó, rechazando argumentos como el que manejó el diputado Martín Lema, que dijo que el FA se quejaba porque “se muestran tantos hechos positivos”.

Asimismo, Pereira recordó que las críticas al spot de Delgado no sólo surgieron desde la oposición, sino también desde la propia coalición de gobierno, en referencia a las “duras” declaraciones del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El senador cabildante dijo en una rueda de prensa este lunes que “hay un despliegue casi obsceno de determinadas corrientes o sectores políticos, que están haciendo una demostración de poder económico y de recursos que parecen casi infinitos” y que se ven no sólo en las propagandas de televisión, sino también “en la calle y en las redes” sociales.