Este lunes por la noche, en una sesión extraordinaria, la Junta Departamental de Artigas aceptó la renuncia de Pablo Caram a la Intendencia de Artigas y de su primera suplente, su sobrina y exdiputada Valentina dos Santos. La dimisiones se aprobaron con 20 votos en 31. Se abstuvieron los dos ediles del Partido Colorado (PC), los seis del Frente Amplio (FA) y dos del Partido Nacional (PN) que entendieron que las renuncias carecían de sentido ya que ya tenían la ciudadanía suspendida.

La decisión se tomó después de que la Corte Electoral inhabilitara a ambos nacionalistas a ejercer cargos públicos mientras duren sus condenas en la causa que investiga maniobras con el cobro de horas extras en el gobierno departamental.

En diálogo con En Perspectiva, de Radiomundo, el senador nacionalista Carlos Camy, que integra el directorio del Partido Nacional, recordó que alertó al organismo sobre la situación en el departamento de Artigas hace más de un año, a raíz de las denuncias por parte de los ediles del FA y el PC.

Poco después, se convocó al exintendente a la Secretaría de Asuntos Políticos del PN, en donde el jerarca se comprometió a presentar pruebas por escrito de su inocencia. “Quedó comprometido a enviar esa justificación y eso nunca llegó”, relató.

“Una semana antes de conocerse las sentencias condenatorias, nosotros reiteramos el pasaje a la Comisión de Ética del Partido Nacional de la situación”, agregó el legislador. En ese sentido señaló que la forma en que el partido manejó el tema “no me conformó”.

“Si hace más de un año alerté al directorio de la situación, la reiteré en más de una oportunidad, convocamos al intendente y ahí lo intimamos y no cumplió, con eso estoy diciendo el pensamiento que tengo respecto a cómo se manejó esta situación”, expresó. De todas formas, Camy apuntó que se logró el objetivo principal que era separar a Caram de su cargo como intendente. Sostuvo, no obstante, que mientras se aguardaba la resolución del Poder Judicial, el tema se podría haber tratado en la Comisión de Ética del PN “mucho antes”.

“Resta ahora que el Partido Nacional analice las consecuencias políticas de esto”, apuntó.

Camy: a Pablo Caram “hay que desvincularlo” del partido

Consultado sobre si el PN se demoró en tomar acciones una vez se conoció la condena de Caram y luego la de Dos Santos, Camy sostuvo que “formalmente” correspondía esperar a que se expresara la Corte Electoral, más allá de que “para algunos” no había ninguna duda de que su ciudadanía había sido suspendida como lo establece la Constitución en su artículo 80.

Ante el planteo del periodista Emiliano Cotelo de que el candidato Álvaro Delgado se expresó antes que la Corte Electoral y señaló en rueda de prensa que le había solicitado la renuncia a Caram, Camy dijo que “algunos la decisión política la tomamos hace más de un año”.

Asimismo, dijo que había solicitado la expulsión del partido de Dos Santos y Rodolfo Caram mucho antes de que presentaran su renuncia. “Ya hace un buen tiempo que habíamos planteado que a nuestro juicio era lo que correspondía”.

“Acá hay un tema que es muy claro. Uno puede tener una opinión discutible cuando no hay ninguna conducta impropia o sentencia judicial que la condene. Ahora, sucedido esto creo que no hay dos razones en el análisis. Corresponder la desvinculación del partido, ha sido esa la historia del Partido Nacional”, manifestó.

En esa línea sostuvo que la iniciativa tendría que haber sido del partido y expulsarlos, y no aguardar a que presentaran su renuncia, como sucedió. Con relación a la situación de Pablo Caram, que pidió pase a la Comisión de Ética, Camy dijo que, personalmente, cree que “hay que desvincularlo”.

La renuncia al partido “no impide” a Dos Santos ser candidata

Por otra parte, dijo que en el caso de Dos Santos y Rodolfo Caram habrá que analizar “la autorización o no de reintegro al partido en alguna oportunidad o el uso del lema por alguno de ellos”, algo que ya ha ocurrido en el PN y una estrategia a la que podría recurrir la exdiputada que se planteaba como una firme candidata a la intendencia por parte del Partido Nacional.

Sobre este tema, Camy sostuvo que “la convención departamental no tiene función política, es solamente órgano electoral. Por lo tanto, habilita a que un partido pueda postular candidato a intendente un ciudadano que no necesariamente sea de ese partido”. El único requisito que debe cumplir esa persona es no “haber actuado en otra hoja de votación en el proceso electoral”, señaló.

Por lo tanto, no estar afiliada al Partido Nacional “no le impide” a Dos Santos ser candidata a la Intendencia de Artigas, aseguró el legislador. No obstante, dijo que lo que sí puede hacer un partido político es “prohibir el uso del lema a determinadas personas por determinadas situaciones”. Y esa es la única forma en la que Dos Santos no podría postularse a la intendencia, aseguró el legislador.

“Esas son las consecuencias políticas que a mi juicio tienen que analizarse de estos hechos”, expresó.

Graciela Bianchi: los “destituimos” y después “la gente los vota”

Por su parte, la senadora Graciela Bianchi consideró que el caso en Artigas evidencia un “problema endémico” de “clientelismo” en la sociedad uruguaya. “Tenemos que sincerarnos todos los uruguayos. Creo que este es un problema endémico que forma parte de la sociedad uruguaya como tal, la sociedad uruguaya es clientelista”, sostuvo Bianchi en rueda de prensa este lunes, según consignó Telemundo.

La senadora recordó que ya han ocurrido casos de este tipo: “Nosotros destituimos a cuatro miembros de Colonia, alcaldes y concejales, y la gente después los volvió a votar. La gente los vota”.

“Se necesita formación ciudadana, es la ciudadanía la que tiene que condenar el clientelismo y no justificarlo. No creo que ningún partido pueda lavarse las manos con respecto a estas cosas. Es lamentable, porque lo peor que le puede pasar a un sistema político es que la gente descrea de él, eso es un riesgo para todos los partidos”, manifestó la senadora.