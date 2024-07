El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, participó este martes en un evento organizado por las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y se refirió a varios temas de actualidad, en particular, al caso de la horas extras en Artigas, por el cual fue condenado el exintendente Pablo Caram y la exdiputada nacionalista Valentina dos Santos, entre otros.

Orsi calificó la situación como “lamentable”. “No es una buena noticia para el país y menos para la población de Artigas”, dijo y agregó que se trataba de “una perla más en un collar de situaciones que no queremos, que a nadie les alegra, pero que es una tónica de un gobierno que se hace cargo después que la bomba estalle”.

Señaló que este accionar no es algo que sólo él observaba, sino que fue planteado por algunos nacionalistas, por ejemplo, el senador Carlos Camy, quien manifestó que él había advertido a sus correligionarios la preocupación por el tema un año atrás. “Como otras veces más, el gobierno parece no darse cuenta o parece no importar o parece minimizar los impactos de algunas actitudes o formas de conducir la cosa pública que, tarde o temprano, estalla”, cuestionó.

También manifestó que está “totalmente de acuerdo” con que los ingresos a las intendencias sean por concurso y adelantó que le parece que “la vía legal” es la más adecuada para regularlo, en referencia al proyecto de ley que presentó el exsenador colorado Adrián Peña y que tanto Fuerza Renovadora, sector del FA, como el Partido Colorado están dispuestos a reflotar.

“Hay que retomar el análisis de la posibilidad de leyes que nos ayuden a encuadrar la cosa. Por supuesto, ahí hay que tener mucho cuidado con las autonomías, pero que se retome y que los distintos partidos estén planteando algo que hay que hacer, creo que es un avance”, afirmó.

Por otra parte, Orsi manifestó que, a diferencia de lo que dijo este lunes el senador Luis Alberto Heber, exministro del Interior, considera que sí hubo otros hechos de corrupción en este gobierno. “Se tipifica a un funcionario de alto nivel, nada menos que el de la seguridad privada presidencial, por poner un ejemplo solamente, de asociación para el delinquir. Sin duda toca al Partido Nacional, por lo tanto, yo tengo mis dudas”, manifestó.

De todas formas, señaló que es “muy cuidadoso” y no le gusta generalizar, pero “hay otros casos donde se hubo fenómenos de corrupción; en algunos casos, ilegalidad y delito” y hubo “una responsabilidad, por lo menos, de actores del partido”.