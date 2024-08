El exsenador del Partido Colorado (PC), Pedro Bordaberry, empezó su ronda de encuentros con dirigentes políticos de la coalición, luego de anunciar oficialmente su vuelta a la política partidaria para ser candidato al Senado. Este lunes, visitó al candidato a la presidencia por el Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, en la sede de campaña del nacionalista.

Luego de la reunión, que duró cerca de una hora, Bordaberry habló brevemente con la prensa. Subrayó que con Delgado se conocen desde hace mucho tiempo, porque fueron “compañeros” en el Senado, dijo que estuvieron hablando de la campaña pero sobre todo “de lo que viene después”, y que el candidato nacionalista está de acuerdo con su proyecto de ley para crear el delito de enriquecimiento ilícito “para combatir la corrupción”.

En ese sentido, Bordaberry subrayó que con Delgado coincidieron en que se deben “reforzar los presupuestos de los organismos de contralor porque eso ayuda mucho a combatir la corrupción y el lavado de activos”. “También hablamos del plebiscito de los allanamientos nocturnos, para apoyarlo y coordinar el trabajo. En eso estamos muy de acuerdo todos. Incluso, hablamos de hacer un equipo entre todos los partidos de la coalición republicana para ello”, anunció.

Consultado sobre la posibilidad de que en un eventual segundo gobierno de la coalición se instale una mesa de diálogo entre los socios, instancia que durante este período algunos oficialistas reclamaron, Bordaberry dijo que no se habló de eso pero que cree que “eso sale sólo”, porque todos tienen “una muy buena relación” y compartieron “mucho trabajo en el pasado”. “Es como cuando te enseñaban derecho comercial en la facultad: es importante la institucionalidad, pero es necesario el affectio societatis; si no querés realmente trabajar juntos, por más institucionalidad que tengas, no va a caminar. Por suerte, tenemos ese afecto de trabajar juntos”, sostuvo.

El dirigente colorado también fue consultado sobre si está de acuerdo con que Roberto Lafluf sea uno de los asesores de campaña de Delgado, dado que el exasesor del presidente Luis Lacalle Pou fue relevado de su puesto luego de que se conoció que destruyó parte de un expediente sobre el proceso del pasaporte dado al narcotraficaente Sebastián Marset. Al respecto, Bordaberry contestó que en realidad no es que no esté de acuerdo, sino que él “no lo tomaría”. “Pero eso es un tema mío, yo no le voy a decir a Delgado quién lo puede asesorar o no. Él [Lafluf] no tiene una condena de nada, entonces, cualquiera que no tiene ninguna condena puede trabajar, por suerte, hasta que un juez le diga que no”, finalizó.