El candidato del Frente Amplio (FA) a la presidencia, Yamandú Orsi, participó este miércoles en el cierre del congreso Latam Renovables junto a su par nacionalista, Álvaro Delgado. Allí expuso sobre los temas energéticos que el país debe afrontar, coincidió con el candidato blanco en que debe haber una política de Estado en estos temas y cuestionó al presidente, Luis Lacalle Pou, por sus comentarios con respecto a la polémica por la estrategia del frenteamplista para su participación en los eventos con más de un candidato del oficialismo.

“Yo no fui de los mejores estudiantes, y cuando no iba a un examen y me hacía la rata era porque me había rifado casi todas las bolillas”, expresó el mandatario días atrás sobre la decisión del candidato del FA. Orsi defendió su decisión y dijo que no comparte que los paneles “fueran de cuatro [candidatos de la coalición] cuando ya todos resolvieron que van a ir juntos”. “Pero ahora no son cuatro, son cinco, porque el propio presidente empieza a jugar. Empezó la campaña del presidente”, afirmó el candidato.

Orsi atribuyó esta decisión a “dos posibilidades: o los subestima mucho a los candidatos que tiene, o la otra es que no estemos en la campaña de 2024, sino en la de 2029”, soslayó, con referencia a una posible candidatura de Lacalle Pou a la presidencia en esos comicios.

El candidato frenteamplista dijo, sin embargo, que hay que tener la “capacidad de corregir” esa estrategia si no funciona, pero matizó con que “no es lo realmente importante” si él va o no va a una u otra actividad. “Creo que el presidente se preocupa demasiado por dónde estoy, cuando en realidad tendría que estar mirando más las cosas que nos están pasando”, subrayó. A su entender, el mandatario “no debería” participar en la campaña, pero, “si quiere hacerlo, que aclare en cuál campaña está, si en la de 2024 o si ya está en la de 2029, cosa que me preocuparía mucho”, insistió.

Sobre los temas energéticos, Orsi destacó los acuerdos multipartidarios alcanzados para cambiar la matriz energética, dijo que el hidrógeno verde es una “alternativa de futuro” y deslizó la posibilidad de que en un futuro las empresas públicas con competencia energética tengan “otro diseño institucional”, en referencia a UTE y Ancap.

Venezuela: “Echarle nafta al fuego no es lo mejor”

Consultado sobre la situación política de Venezuela, luego de las controvertidas elecciones de este domingo, señaló que las “condiciones” en las que se desarrollaron generaron “dudas” sobre el resultado electoral. “Echarle nafta al fuego no es lo mejor”, advirtió asimismo, y apuntó que “hay países muy poderosos” y empresas que tienen intereses en ese país. Consultado sobre si se puede hablar de “fraude electoral”, dijo que él es “muy cuidadoso” a la hora de etiquetar, pero que espera que “aparezcan las actas” para observar “si lo que oficialmente se dijo es verdad”. “A mí me llamó la atención qué rápido el presidente anunció que había sido designado”, cuestionó.

En la opinión de Orsi, el escenario venezolano es “preocupante” y a eso se le suma que el Centro Carter expresó que la elección “no puede considerarse democrática”. “Me preocupan las familias de los muertos y los propios muertos. No podemos perder esa sensibilidad”, enfatizó. También aseguró que “no es una buena señal” que Venezuela haya pedido la expulsión del cuerpo diplomático de varios países, entre ellos, Uruguay.

Orsi fue consultado también sobre el hallazgo de nuevos restos óseos este martes en el Batallón 14. Al respecto, dijo que “queda mucho por hacer” y reconoció que este gobierno “ha hecho” lo suyo. “Ojalá podamos tener más resultados. Hay que seguir buscando y buscando, no hay que parar en esto, y, por supuesto, tratar de conseguir más información, en la medida de lo posible”.