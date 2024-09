El candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, se refirió a la situación de los comercios uruguayos en la frontera y a la disparidad de precios con los países limítrofes por las diferencias del tipo de cambio. En ese sentido, en rueda de prensa en su gira por el interior, Orsi se refirió, a modo de ejemplo, a una medida que adoptó Ancap cuando Daniel Martínez era su presidente, y bajó “el precio del combustible” y si bien afirmó que no estaba diciendo que “todos tengamos que hacer todo lo mismo”, afirmó que hay distintas propuestas para analizar.

“No creo que todo pase por un tema de tributos. Hay varias propuestas sobre la mesa que hay que sentarse después de la elección y ver. Me acuerdo de una de Sergio Botana, de Andrés Lima, y yo creo que hasta Cabildo Abierto había presentado algo también, de la libre importación”, dijo en rueda de prensa, según consignó Telenoche.

Al respecto, sostuvo que “la libre importación no puede ser así nomás. Vi que un privado proponía que los proveedores puedan importar libremente, pagando el tributo en la Aduana. Yo le agrego: nada que compita con la producción nacional. Todo aquello que no se produce en el país hay que revisarlo, porque el tema del precio y la diferencia más grande se va con los importadores. Ahí hay números que no terminan de cerrarnos. Abierto a todas las propuestas y estoy seguro que lo que funciona en el Chuy no es lo que funciona en Artigas o en Salto”, dijo sobre los precios en las fronteras.

El economista Diego Labat, quien será el eventual ministro de Economía y Finanzas del candidato nacionalista, Álvaro Delgado, salió al cruce de Orsi y afirmó que sus declaraciones son “ambiguas y contradictorias”. “Orsi plantea estudiar la libre importación de combustible, cosa que sería bueno para bajar el costo de vida de los uruguayos, pero luego entrevera con la competencia con la producción nacional, cosa que hoy ya Ancap produce e importa. Entonces creo que se necesita una aclaración de la medida para entender si es realmente la libre importación o es otra cosa, o no se entendió cómo funciona hoy el proceso en Uruguay”, manifestó.

Labat señaló que “hoy Ancap tiene el monopolio de la importación de petróleo; recibe el petróleo, lo refina y produce los combustibles. Pero, en muchos casos, cuando la producción de Ancap no es suficiente, Ancap termina importando en general gasoil, a veces gasoil y nafta, como por ejemplo cuando la refinería está parada”, detalló. En ese sentido, afirmó que lo que busca la libre importación de combustibles es que “cuando los combustibles refinados sean más baratos, haya terceras personas que puedan importarlo y con eso beneficiar al consumidor uruguayo que estaría comprando combustibles más baratos”.

Orsi, por su parte, escribió en X que no hizo referencia a la importación de petróleo, ya que estaba hablando de estudiar propuestas para mejorar los problemas de competitividad en la frontera.