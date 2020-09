Los colores del arcoíris volverán a teñir este viernes las calles de Montevideo para celebrar la diversidad sexual, reivindicar distintas luchas sociales y rechazar cualquier intento por retroceder en materia de derechos. La consigna elegida este año es “Orgullo es luchar”, una fórmula que busca unir la historia del movimiento LGBTI en Uruguay con el contexto social y político actual. “La idea es, por un lado, reivindicar desde dónde sale este movimiento, con esto del ‘orgullo’, y, por el otro, mostrar la unidad del movimiento social y cómo vamos a seguir manifestándonos y viviendo las distintas luchas”, explicó a la diaria Daniela Buquet, integrante del colectivo Ovejas Negras y una de las voceras de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad.

Las distintas organizaciones detrás de la convocatoria invitan en las redes sociales a “tomar las calles con baile y alegría” para “seguir luchando por los derechos obtenidos”.

La marcha de este año cambia de recorrido en un intento por “seguir tomando la ciudad”. El llamado es a concentrar a partir de las 19.00 en la plaza Libertad para recorrer Avenida Libertador hasta la plaza 1º de Mayo, donde se realizará la lectura de la proclama. A diferencia de las ediciones anteriores, y a causa de la pandemia de covid-19, se definió que esta vez no habrá un cierre musical.

La clásica “previa de la marcha” se instalará el jueves de 10.00 a 19.00 en la plaza Libertad con stands de artesanas y artesanos, y continuará el viernes a partir de la misma hora, hasta el comienzo de la marcha. Además de la feria artesanal, quienes se acerquen a la plaza podrán encontrar los puestos de los colectivos que integran la coordinadora, en los que se puede encontrar información sobre el trabajo que realizan durante todo el año y otros materiales de interés.

Debido a la situación sanitaria, la coordinadora exhorta a llevar tapabocas y a mantener la distancia social. Además, en estas horas anunció que la movilización será transmitida en vivo por las redes sociales de la coordinadora para que se sumen a distancia quienes no puedan participar de manera presencial.

La primera Marcha por la Diversidad en Uruguay se celebró en 2005 y, con el tiempo, se convirtió en una de las movilizaciones más multitudinarias del país. Hoy tiene eco en otros departamentos y abarca una multiplicidad de causas sociales que trascienden la lucha específica de la comunidad LGBTI, al entender la diversidad desde una perspectiva interseccional. Por eso, todos los años se suman colectivos feministas, afro, de estudiantes, de maestras o de personas con discapacidad, entre otros.

Este año la movilización es convocada por 19 organizaciones: Asociación de Trabajadores y Asistentes Sociales del Uruguay, Asociación Trans del Uruguay, Celebro la Diversidad, Colectivo Boniato, Colectivo Diverso Las Piedras, Colectivo Multimostro, Consejo de la Nación Charrúa, Encuentro de Feministas Diversas, Jóvenes PIT-CNT, Maestras Feministas, +VIHdas, Mizangas, Mujeres en el Horno, Mujeres y Discapacidad, Ovejas Negras, Servicio Paz y Justicia, Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, Trans Boys Uruguay, y Uruguay Celeste Deporte y Diversidad.

Un contexto particular

La del viernes será la primera Marcha por la Diversidad desde que asumió el presidente Luis Lacalle Pou. Las organizaciones que integran la coordinadora consideran que hasta el momento el gobierno ha dado “señales un poco contradictorias” en materia de diversidad sexual, porque “plantea que no va a ir atrás en derechos, pero tampoco está buscando avanzar”, según dijo Buquet.

La coalición de gobierno “no ha dicho nada respecto de la diversidad sexual y no ha planteado ninguna política o ninguna ley concreta”, señaló la vocera. Resaltó que el Consejo Nacional de Diversidad Sexual “se juntó recién este mes” para hacer una rendición de cuentas y aseguró que, si bien el Ministerio de Desarrollo Social anunció la creación de un segundo Plan Nacional de Diversidad Sexual, no dio “ningún lineamiento político” ni detalles sobre el contenido. “Estamos en alerta, pero lo que sí sabemos es que, a priori, la diversidad no es una línea prioritaria que manejen”, aseguró.

“A esto se suma que tenemos un gobierno que planteó que va a llevar adelante una agenda provida y un presidente que como legislador nunca votó ninguna de las leyes que nos dieron derechos”, cuestionó Buquet. En la misma línea, criticó los “discursos de odio bien importantes” promovidos por representantes de Cabildo Abierto, que “han salido a decir cosas que siguen patologizando” a las personas LGBTI.

Fuera del ámbito de la diversidad sexual, la activista habló de otras “preocupaciones” del movimiento social como la ley de urgente consideración, que entre otras cosas “le da a la Policía una potestad mucho más amplia y esto tiene que ver con una mirada punitivista ante la cual estamos totalmente en contra, porque se ha demostrado año tras año que el aumento punitivista no funciona en el sistema”. También cuestionó los recortes que introduce la ley de Presupuesto en distintas áreas, particularmente en la educación pública y en la salud, “que son espacios donde por excelencia se da el intento de la inclusión y la igualdad”. Buquet dijo además que el gobierno no ha comunicado “qué ideas tiene para avanzar en derechos humanos en general” y en “la lucha de memoria” en particular.

El mensaje que quieren transmitir las organizaciones en esta marcha es “que quedan muchas cosas por hacer, que las leyes por sí solas no cambian la cultura ni las sociedades, y que es necesario que haya una voluntad política detrás”, resumió la representante de la coordinadora. “Hemos visto millones de leyes que se han aprobado, pero luego han quedado preciosamente guardadas en un cajón y el presupuesto allí es imprescindible”, dijo Buquet, y mencionó como ejemplos la falta de recursos para la ley de violencia de género o la lenta implementación de algunas disposiciones de la Ley Integral para Personas Trans.

“La idea es poder marcar en la proclama los distintos puntos de lo que nosotros estamos pensando y construyendo en colectivo. Va a tocar distintas líneas de derechos, de reclamos y sobre todo de preocupaciones, en este año que es un año de cambios y quizás de nuevos comienzos”, adelantó Buquet acerca de lo que se va a escuchar el viernes al final de la movilización. “Hay que dejar bien claro que no estamos para ir para atrás, que es necesario avanzar y que queda mucha cosa por construir”.

El impacto de la crisis

La marcha de este año también se realiza en el marco de la pandemia, que tuvo y tiene un impacto diferenciado en las poblaciones vulneradas, incluida la LGBTI. La Coordinadora de la marcha lanzó a principios de abril la campaña #OrganizandoSolidaridad para dar respuesta a la situación de las personas de la comunidad más afectadas por esta emergencia. El objetivo era recaudar fondos para armar canastas de alimentos y productos de higiene. Así, en pocas semanas, se entregaron canastas a personas LGBTI de los departamentos de Canelones y Rivera. Una parte también fue destinada a apoyar la olla popular trans que organizó el Colectivo Trans del Uruguay en el barrio Cerrito de la Victoria de Montevideo.

“Lo que demostró el pueblo uruguayo acá fue la solidaridad y la voluntad de buscar cómo podemos sostenernos entre todes”, reflexionó Buquet. “Creo que la marcha también va a intentar llevar ese mensaje de agradecimiento, darnos la fuerza de seguir luchando en conjunto, y a la vez dejar muy claro los reclamos y las necesidades que tenemos”, señaló.

A la hora de valorar las medidas adoptadas por el gobierno para paliar los efectos de la crisis en las poblaciones más vulneradas, la vocera consideró que “no se han llevado adelante demasiadas políticas” y aseguró que –sobre todo– “es necesario que el Estado piense cómo va a sostener la cantidad de desempleo que se generó con esta pandemia”.