A Carolina Escudero la desaparecieron el 11 de enero. Su ex pareja, de la que se había separado hacía diez días, denunció su “desaparición” y tras ser indagado se mató. Dejó una carta en la que decía que se suicidaba para que no lo responsabilicen por el hecho. Escudero fue asesinada. Su cuerpo apareció el miércoles 20, semicalcinado en un pozo tapado con piedras en Florida. Llegaron al lugar tras rastrear su celular y el de su ex pareja.

48 horas después, tras las pericias, se confirmó la identidad del cuerpo y que su cráneo tenía tres impactos de bala. Posteriormente alguien retiró el cráneo de la morgue y lo descartó. El sábado lo encontraron funcionarios municipales en una planta de encapsulado y reciclaje de Florida. La principal hipótesis que maneja la Policía es que hubo una intencionalidad en el retiro y desecho.

La morgue judicial del Instituto Técnico Forense floridense está ubicada en el hospital de Florida y es compartida con el nosocomio. Mahyra López, directora del hospital de Florida, dijo a la diaria que el caso se mantiene en reserva porque está en investigación. Dentro del establecimiento, iniciaron una investigación administrativa y presentaron la denuncia policial correspondiente. “Nos pusimos a las órdenes de la investigación judicial, y esperamos que la Justicia actúe”, explicó González.

Lucía Nogueira, fiscal a cargo del caso de la Fiscalía de Florida, también dijo a la diaria que no van a dar declaraciones porque la investigación está en proceso. “No podemos adelantar ni descartar nada. Estamos haciendo interrogatorios y visualizando las cámaras de seguridad disponibles”.

Consultada sobre si puede confirmar que fue un femicidio, explicó que faltan pericias para determinarlo. También hacen falta para determinar si hay otras personas involucradas. No está cerrada ninguna línea de investigación y no se puede confirmar que el responsable sea el principal sospechoso hasta el momento, la ex pareja de Escudero.