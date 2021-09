No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La institucionalización de la diversidad permite dar espacio a la gestión, el diseño y la aplicación de políticas públicas específicas para la población LGBTI. Implica, además, el reconocimiento de estas identidades. En Uruguay, en el segundo nivel de gobierno, son escasas las estructuras especializadas en el área. La mayoría de las intendencias abordan la diversidad de forma secundaria, desde dependencias que engloban en general políticas sociales o de género y, en algunos casos, ni siquiera hay políticas definidas sobre el tema. ¿Qué espacio tiene la diversidad en los gobiernos departamentales? ¿Qué acciones concretas promueven? En el marco del Mes de la Diversidad, referentes de las comunas hablaron al respecto con la diaria.

En todo el país, sólo tres intendencias cuentan con un espacio único para la elaboración y aplicación de políticas públicas dirigidas a las personas LGBTI: la Intendencia de Montevideo (IM), la Intendencia Departamental de Rocha (IDR) y la Intendencia Departamental de Florida (IDF).

El responsable de la Secretaría de la Diversidad de la IM, Sergio Miranda, manifestó que se definieron tres ejes principales para la generación de políticas en este período: salud, trabajo y cultura. Todos con un énfasis en la población trans. En relación al trabajo, la IM duplicó el cupo establecido por ley para personas trans en el programa Oportunidad Laboral y lo cuadruplicó en la segunda etapa del programa ABC Oportunidad Trabajo. Además, implementó talleres de capacitación y formación laboral.

En salud, una de las acciones principales apunta a profundizar la capacitación del personal de las policlínicas barriales para la atención integral de personas adultas, niñas, niños y adolescentes trans. Asimismo, Miranda señaló que ya se encuentra en marcha el protocolo de transición de género.

En cuanto a la cultura, la IM realizó un llamado de proyectos artísticos con perspectiva LGBTI para desarrollar en el espacio público durante el mes de setiembre. “El apoyo a los espectáculos artísticos es una línea de acción que va a continuar”, afirmó Miranda.

Por su parte, la IDR centraliza la generación de políticas para esta población en el Departamento de Inclusión y Diversidad, creado este año. Su principal línea de trabajo es llevar adelante actividades y talleres en derechos humanos, inclusión y diversidad como un instrumento de “fortalecimiento y visibilización” de la población LGBTI, sostuvo el titular del área, Álvaro Garófali.

Las actividades se realizan en diferentes localidades de Rocha para “descentralizar el tema”, apuntó. Explicó que “la idea es generar un espacio libre de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, diversidad étnica, religiosa y cultural” en Rocha y promover la imagen de un departamento amigable para el turismo LGBTI como “herramienta de desarrollo”.

En el caso de la IDF, el intendente Guillermo López había planteado en su programa de gobierno la creación de una secretaría especializada en diversidad, pero no fue aprobada por la Junta Departamental, aseguró. De todas formas, existe el Área de Diversidad que depende de la Dirección General de Desarrollo Social. López señaló que las principales líneas de trabajo en el tema son: la creación de oportunidades laborales, difusión de los problemas que atraviesa la comunidad LGBTI y darle más visibilidad a esta población.

Mesas de la Diversidad

En las intendencias de Canelones y Flores, si bien no hay una unidad específica que aborde el tema diversidad dentro de la estructura del gobierno departamental, existe la figura de “Mesa de la Diversidad”. En cada departamento, las mesas funcionan como un espacio para la elaboración de políticas públicas orientadas a la población LGBTI, a través del intercambio con colectivos sociales.

La responsable de la Dirección de Género y Equidad de la Intendencia de Canelones, Soledad Acuña, señaló que la comuna tiene “dos grandes líneas de trabajo” en relación a la diversidad. La primera abarca las acciones dirigidas a esta comunidad y tiene como pilar principal fomentar el “trabajo de calidad”. En ese sentido, sostuvo que se realizarán talleres de formación laboral y se apoyarán los emprendimientos artísticos de algunos colectivos LGBTI. La segunda línea de trabajo es la capacitación “en género, sexualidad y diversidad” de funcionarias y funcionarios de la intendencia.

Vanessa Laguardia, responsable de la oficina de Género y Generaciones de la Intendencia Departamental de Flores (IDF), sostuvo que los pilares principales de la oficina son promover la sensibilización en temas de diversidad, a través de “actividades, acciones y espacios de escucha e intercambio con los colectivos LGBTI” e “informar sobre el alcance de la Ley Integral para Personas Trans, y sobre toda la legislación pertinente”.

La unidad logró implementar la cuota para personas trans en llamados laborales, un servicio de “viviendas de ayuda social” para este grupo y un sistema de atención psicológica para la comunidad que funciona en la oficina y a través de líneas telefónicas, comentó Laguardia. Otros ejes de trabajo son la promoción del turismo LGBTI y la capacitación en temas de diversidad de las y los trabajadores de la intendencia.

Hacia una planificación específica

Referentes de otras intendencias aseguraron que están en proceso de definir políticas específicas referidas al tema. El titular de la oficina de Género, Equidad y Diversidad de la Intendencia de Tacuarembó, Nicolás Rosa, expresó que se está trabajando en la determinación de políticas en trabajo, educación y salud dirigidas a la población LGBTI y explicó que aún no están definidas porque lleva un mes en el cargo. Actualmente, dijo, la oficina se encarga principalmente de apoyar a los colectivos LGBTI y atender sus demandas.

Rosa comentó que, en coordinación con el colectivo Unión Diversa Tacuarembó, se llevará adelante un taller para madres y padres de chicas y chicos trans porque “hay mucha falta de información en lo que refiere a temas de diversidad”.

La directora de la Dirección General de Políticas Sociales de la Intendencia de San José, Carolina Hornes, señaló por su parte que en enero de 2022 la comuna comenzará a contar con una Secretaría de Género y Diversidad, que se encargará de la gestión y aplicación de políticas públicas en ambos temas.

Aún no hay acciones concretas definidas, pero “a grandes rasgos se trabajará en políticas de sensibilización y de acompañamiento a la comunidad LGBTI”, dijo Hornes. Mencionó que se fomentarán las pasantías laborales para esta población, en especial para las personas trans, y la capacitación de las y los funcionarios de la intendencia en “el trato hacia la comunidad LGBTI”. Hasta el momento, las acciones de la Dirección de Políticas Sociales se concentraron en acercarse a los colectivos LGBTI, realizar un acompañamiento socioeducativo de las personas trans y coordinar “charlas, conversatorios e intervenciones” sobre diversidad en espacios sociales.

Colectivo anexado

Son varias las intendencias que agrupan las políticas públicas para las personas LGBTI en áreas que no son específicas de diversidad. El escenario entre estos departamentos es muy heterogéneo. Por ejemplo, la directora de la Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia de Paysandú, Marisa Acosta, dijo que una de las principales acciones fue la puesta en marcha de una policlínica destinada a la atención integral de personas trans, que fue la primera de este tipo en establecerse al norte del Río Negro.

Acosta señaló que otras líneas de trabajo de la secretaría apuntan a la capacitación laboral, cupos para la población trans en el marco de los jornales solidarios, promoción de turismo LGBTI y formación del personal del área turística para la “recepción adecuada” de esta población.

En tanto, Nelly Rodríguez, responsable de la Unidad de Género y Generaciones de la Intendencia de Salto, sostuvo que la diversidad es uno de los ejes principales de esta oficina. Manifestó que las acciones definidas apuntan “sobre todo a la sensibilización, difusión de información y derivación” de las personas LGBTI a otras instituciones públicas, según la necesidad que planteen.

Además, Rodríguez aseguró que se han realizado talleres en centros educativos sobre diversidad y familias diversas y actividades en conjunto con la municipalidad de Concordia (Entre Ríos, Argentina) para abordar “los problemas que genera la frontera”. Asimismo, aseguró que se trabajará en la incorporación de cupos para personas trans en las convocatorias laborales.

La titular de Secretaría de Género de la Intendencia de Cerro Largo, Sonia Gómez, dijo que desde la secretaría se “hace todo lo posible” para atender a la población LGTBI. Los ejes de las acciones se centran en la “visibilización”, “prevención y promoción de la salud” y “promoción de la igualdad y no discriminación”, sostuvo.

La secretaría se ocupa de coordinar proyectos con la comunidad LGBTI, que según Gómez “está bastante desfortalecida”. Además, trabaja en la promoción del turismo LGBTI y en brindar oportunidades laborales con cupos para población trans en los jornales solidarios.

Poquito y nada

En el caso de la Intendencia de Treinta y Tres, la responsable de la Dirección General de Desarrollo Social, Daniela Elosegui, contó que hasta este período de gobierno no existía ningún tipo de dependencia vinculada a género y diversidad. En ese sentido, dijo que “por ahora” no hay políticas específicas para la población LGBTI. No obstante, señaló que con el nuevo presupuesto se creará una Secretaría de la Mujer, Familia y Género, donde estará incluido el diseño de acciones para esta población. Elosegui sostuvo que la secretaría va a funcionar “más que nada como un nexo en la coordinación y derivación de las personas a distintos institutos” que puedan brindarles la atención necesaria.

Por su parte, la directora de Políticas Sociales de la Intendencia de Río Negro, Patricia Amarillo, manifestó que los principales lineamientos de la División Género y Familia son “trabajar en coherencia de las políticas de Estado en relación a la comunidad LGBTI: básicamente brindar herramientas y promover la sensibilización” y “formar parte de las fechas conmemorativas para visualizar a esta población”.

El director del Departamento de Promoción Social de la Intendencia de Durazno, Juan José Bruno, apuntó que la principal política que se promueve para las personas LGBTI es la “inclusión laboral progresiva” dentro de la propia estructura del gobierno departamental en diferentes áreas, con foco en la población trans.

Eliana Alzugaray, titular del Departamento de Familia y Mujer de la Intendencia de Lavalleja, señaló que los pilares de trabajo y políticas públicas de la unidad apuntan a la “no discriminación” de la comunidad LGBTI y que este mes se convocará a los colectivos para “presentar proyectos, ideas, necesidades o carencias” y gestionar acciones en conjunto. Alzugaray sostuvo que se buscará trabajar en la “educación de la población sobre cómo abordar el tema diversidad”, en especial con “las familias, que muchas veces no aceptan una decisión de sus hijos o amigos”.

Sin información

la diaria intentó establecer contacto con todas las intendencias del país, pero en algunos casos no logró dar con la información. Las autoridades de la Intendencia de Soriano dijeron que se podía conocer el trabajo que realiza la comuna en materia de diversidad a través de un pedido de acceso a la información pública. Sin embargo, por las propias disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública y los plazos que establece, no fue posible acceder a tiempo a la información para incluirla en esta nota.

En los demás casos —Artigas, Colonia, Maldonado y Rivera—, no hubo respuesta. En ninguno de los sitios web de estas comunas se menciona la existencia de una dirección, secretaría u oficina de diversidad y tampoco se plantean acciones dirigidas a las personas LGBTI.