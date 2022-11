La lucha de los feminismos permitió alcanzar múltiples avances para la vida de las mujeres y la conquista de derechos en distintas áreas. No obstante, la violencia de género no disminuye y, en particular, su forma de expresión más extrema, los femicidios, aumentan. En lo que va del año hubo 28 femicidios en Uruguay, tres más que en todo 2021 y nueve más que en 2020. Ante este escenario, este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, colectivos feministas y organizaciones de mujeres de distintos puntos del país llaman a movilizarse, una vez más, contra todas las formas de violencia machista.

En Montevideo, habrá dos grandes movilizaciones durante la tarde del viernes. Una es convocada por la Coordinadora de Feminismos y la otra por la Plataforma 25N, que lidera la Intersocial Feminista. Con diferentes recorridos, ambas transitarán partes de la avenida 18 de Julio en el centro de la capital. Además de las tradicionales marchas y lectura de proclamas, habrá intervenciones artísticas y un espectáculo musical.

“Juntas y diversas”

La Plataforma 25N convoca a participar de una movilización a partir de las 18.00, desde la plaza Independencia hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo (IM), contó a la diaria Valeria Caggiano, vocera de la Intersocial Feminista.

Durante el trayecto, la manifestación confluirá con la movilización del colectivo Mujeres de Negro, que también estableció su convocatoria en la plaza Independencia a partir de las 18.00, pero comenzará a marchar a las 19.00. De esa forma, las manifestantes que marchen con la Plataforma 25N irán adelante y las que lo hagan con Mujeres de Negro detrás, para dar “espacio y respeto” a su típica performance en silencio y con ropas negras, señaló Caggiano.

Este año, la Intersocial Feminista decidió mantener el formato de la plataforma que convocó a manifestarse durante la misma jornada en 2021. “Es un espacio convocado desde la Intersocial Feminista, pero con una base más amplia y con la participación de organizaciones y grupos. Un espacio de diálogo para coordinar entre todas las movilizaciones y acciones en el marco del 25N”, explicó Caggiano. En el marco de esas conversaciones e intercambios, se eligió para este año la consigna “Juntas y diversas contra todas las violencias”.

Al llegar a la IM, se hará la lectura de una proclama que incluirá varios puntos. Entre ellos, Caggiano destacó “la situación de emergencia nacional real de la violencia basada en género y los femicidios”, “las desapariciones y la trata de personas”, “la violencia vicaria” y “la violencia política”. Asimismo, las convocantes se manifestarán contra el proyecto de ley de “corresponsabilidad en la crianza” o tenencia compartida y el proyecto de ley sobre gestación subrogada, en discusión en el Parlamento.

La Plataforma 25N también incorporará en su proclama la denuncia del impacto sobre las mujeres del artículo 74 de la ley de urgente consideración, que estableció un aumento de penas para algunos delitos vinculados al microtráfico de drogas llevándolos a un mínimo de cuatro años de prisión. Además, plantearán sus reparos contra la “criminalización de la solidaridad y organizaciones sociales” y la “campaña del Estado” contra las ollas populares “sin abordar el problema real y de fondo que es la inseguridad alimentaria”.

“Vamos a manifestarnos sobre el problema en el acceso a la Justicia y la impunidad en el caso de las mujeres ex presas políticas que han tenido que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir justicia porque en el país no la encuentran”, expresó Caggiano. Otro punto presente en la proclama será “la invisibilidad del impacto y la falta de análisis de la situación de las mujeres y las infancias en relación a la reforma de la seguridad social”, y también se expresarán contra la reforma educativa.

“Contra la violencia vicaria y la Justicia patriarcal”

En tanto, la Coordinadora de Feminismos convoca a concentrarse en la plaza Libertad a partir de las 18.30 bajo la consigna “Contra la violencia vicaria y la Justicia patriarcal”. Antes de marchar, habrá una “pequeña intervención interactiva de parte de las colectivas convocantes”, explicó a la diaria María Delia Cúneo, integrante de la coordinadora. Luego, las manifestantes marcharán por la avenida 18 de Julio hasta la explanada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, donde tendrán lugar distintas performances artísticas. Al finalizar, las participantes que lo deseen podrán continuar el recorrido por la calle Tristán Narvaja hasta la intersección con Paysandú, donde habrá una presentación de la banda Polución Sonora, que prepara un repertorio especial para la ocasión.

“Tomamos las calles para recordarnos que es importante tenernos cerca, caminar juntas, acercarnos a otras, y gritar lo que no hemos podido”, sostiene un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la coordinadora. “Seguiremos en alerta hasta que seamos libres. ¡Ni una muerte más! ¡Ante la violencia machista, acción feminista!”, agrega el texto.

Cúneo dijo que, entre los diferentes reclamos que tendrán lugar, se hará hincapié en la violencia vicaria–aquella que ejercen los varones sobre sus hijas e hijos para herir a la madre– y en la denuncia del funcionamiento del sistema de Justicia, que consideró que “está del lado de los agresores”.

En relación al primer punto, la integrante de la coordinadora señaló que si bien la denuncia de esta forma de violencia está presente desde hace “algunos años” en las manifestaciones feministas, “en estos últimos dos años” se ha constatado que “cada vez viene con mayor fuerza”. “Este año van seis niñas y niños que fueron asesinados por sus progenitores, que es la expresión más extrema de la violencia vicaria”, puntualizó.

Cúneo manifestó que a la vez que se han incrementado los asesinatos de niñas y niños por parte de sus progenitores, han aumentado otras formas de violencia vicaria, y que cuando las mujeres trasladan estas situaciones a la Justicia, son ellas las que se ven “expuestas” y “se las coloca en el banquillo de las acusadas como malas madres o fantasiosas, locas y exageradas por las cosas que dicen”. Añadió que lo mismo sucede cuando las mujeres denuncian sufrir violencia doméstica o haber padecido situaciones de violencia sexual.

En esa línea, comentó que “una de las cosas” que más observan “todas las compañeras” que “trabajan a nivel territorial”, y sobre todo con mujeres que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, es cómo los discursos de las mujeres son deslegitimados por el sistema judicial. “La palabra de la mujer nunca está habilitada y mucho menos la palabra de la niña o niño cuando relata algunas situaciones. Siempre es la palabra del varón la que se habilita y la que tiene un signo de verdad”, aseguró.

Esto se une con el segundo punto de la convocatoria, la Justicia patriarcal, que permite que “padres abusadores y violentos” mantengan el vínculo con sus hijas e hijos cuando las madres se oponen, dijo Cúneo. “Es importante visualizar la violencia institucional que hay hacia nosotras desacreditando nuestros relatos, nuestra palabra y nuestras denuncias”, expresó.

“En términos generales, todo ha representado un retroceso hacia nosotras porque somos las mujeres las que más sentimos el avance de la crisis” (María Delia Cúneo, Coordinadora de Feminismos).

Sin avances

Desde el 25 de noviembre de 2021 hasta ahora, la Coordinadora de Feminismos no ve ningún avance en relación a la erradicación de la violencia de género, planteó Cúneo. “En términos generales, todo ha representado un retroceso hacia nosotras porque somos las mujeres las que más sentimos el avance de la crisis. Cuando se recorta cualquier tipo de derecho o se recorta el presupuesto en educación, vivienda y salud, somos nosotras las que más sentimos los impactos negativos”, expresó. Al mismo tiempo, sostuvo que desde el Estado “se han recortado determinadas políticas públicas que, de alguna forma, trataban de trabajar en la prevención de violencia de género, de abuso sexual y violencia intrafamiliar. Eso también nos afecta principalmente a nosotras”.

Otro punto de preocupación es la presencia de objetores de conciencia en los centros de salud que obstaculizan el derecho de las mujeres a acceder al aborto. Además, planteó que se ha incrementado la “criminalización” de las mujeres que acceden a la interrupción del embarazo.

“Estamos en tiempos de conmoción. Los dos años de pandemia y el confinamiento nos afectaron muchísimo como mujeres. Nos sobrecargó de las tareas de cuidado e hizo que las violencias intrafamiliares aumentaran y quedaran encapsuladas en el ámbito privado, eso tiene repercusiones. Además, el hecho de no poder congregarnos durante dos años también nos afectó a la hora de pensar en campañas masivas o grandes eventos donde encontrarnos”, reflexionó Cúneo.

No obstante, la activista señaló que ve como un avance el hecho de que las generaciones más jóvenes estén cada vez “más inquietas, preocupadas, inquisidoras y críticas”. “Ese ha sido un avance quizás más lento a lo largo de todos estos años”, sostuvo.

“La implementación a cabalidad de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género está lejos” (Valeria Caggiano, Intersocial Feminista).

Por su parte, Caggiano dijo que desde la Intersocial Feminista tampoco visualizan grandes cambios o avances. La vocera señaló que les “preocupa” lo poco que se han concretado los compromisos en relación al sistema de respuesta integral a la violencia de género. “El Estado se comprometió a crear tres juzgados en violencia de género y sólo se abrió un juzgado en Maldonado”, dijo, y continuó: “Se pone el punto focal en tres departamentos y ni siquiera eso se ha concretado a cabalidad”.

Caggiano también manifestó que “la implementación a cabalidad de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género está lejos”. Asimismo, planteó reparos ante el Plan Nacional por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres 2022-2024, presentado por el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género el 1° de noviembre. La representante de la Intersocial Feminista sostuvo que el documento “es una larga lista de cosas para hacer pero no hay plazos comprometidos ni se visualizan los recursos” que se destinarán a esos propósitos. “Eso nos llama la atención porque de alguna forma es como volver a enumerar las razones y las medidas que deberían de tomarse, pero no tiene ni plazos ni recursos asignados”, subrayó.