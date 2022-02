No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Tribunal Regional Federal de San Pablo ordenó cesar en la etapa final el juicio contra el actor argentino Juan Darthés, que fue denunciado por violación por la actriz Thelma Fardin en 2018. La actriz informó sobre la resolución judicial a través de un video publicado en su cuenta de Instagram el martes por la noche y complementó la información con un comunicado difundido este miércoles en sus redes sociales. La decisión fue tomada por los jueces de la Cámara Federal Paulo Gustavo Fontes y Mauricio Yukikazu Kato, y sólo su colega André Custodio votó a favor de la continuidad del proceso, señala en el texto.

La resolución se tomó a partir de un recurso presentado por la defensa de Darthés en Brasil, a cargo del abogado Luis Antonio Nazareth, que argumentó que “no era competente el fuero federal para juzgarlo”, contó Martín Arias Duval, abogado de Fardin, en entrevista con el medio argentino Infobae. El letrado señaló que a partir de la resolución judicial hay diferentes caminos a seguir. Una posibilidad es que el fallo quede firme y, si esto ocurre, el caso “pasaría a la Justicia ordinaria de San Pablo y habría que iniciar un nuevo juicio”. Esto implicaría repetir todo el proceso judicial. La actriz argentina y los testigos tendrían que volver a declarar y las pruebas presentadas serían analizadas otra vez. Otra alternativa es que la Fiscalía recurra a la Corte Suprema de Brasil. En ese caso, se abre la puerta a revocar el fallo del Tribunal Federal y “seguiría el proceso como está”, dijo Duval.

En tanto, el abogado Fernando Burlando, que representa a Darthés en Argentina, aclaró a la radio La Red que el pedido para dejar sin efecto el juicio se realizó antes de que el proceso comenzara en noviembre. “La peor situación que evaluamos siempre fue que sea juzgado en un país donde reina una dictadura infame como es en Nicaragua, parece un país de juguete”, expresó. “Queremos que el juicio se lleve adelante porque Juan Darthés es quien saldría más beneficiado. Pero queremos que se haga bien, no podemos permitir que el juicio lo lleve adelante un juez incompetente”, dijo Burlando.

Un mensaje de impunidad

Fardin consideró que la resolución del tribunal es “aberrante” y transmite un mensaje de “impunidad”. “Viajé a Nicaragua y se determinó juzgarlo, pero este tipo [Darthés] se fugó a Brasil. Prófugo en ese país, se decide que hay jurisdicción para juzgarlo. Sin embargo, hoy nos encontramos que, después de que la Justicia me escuchó a mí y a un montón de testigos, decidió frenar la causa”, sostuvo la actriz en el comunicado.

“Haberme escuchado a mí significa un nivel de revictimización violento”, manifestó, y agregó: “Si en un juicio como el mío, donde colaboraron tres ministerios públicos fiscales de países diferentes, donde hubo cooperación internacional y un movimiento de mujeres, la Justicia dice esta barbaridad, ¿qué queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la Justicia?”.

“Sabíamos que nos íbamos a encontrar con piedras en el camino, pero no con cosas así de raras. ¿Hasta qué punto llega el poder y la influencia sobre un juicio? Evidentemente, lo que no quieren es que se juzgue, porque es tan contundente la prueba que lo único que quieren es evitar la Justicia”, cuestionó Fardin.

La competencia de la Justicia brasileña sobre la causa ya había sido tratada. Durante la primera instancia del juicio, el 16 de abril de 2021, el juez Pablo Ali Mazloum desestimó los argumentos de la defensa y declaró la jurisprudencia federal para juzgar a Darthes. “Es un fallo de más de 15 páginas, el juez fundamentó esta decisión a partir de la jurisprudencia de los tribunales superiores y de la Corte Suprema, que en todos los casos de delitos graves cometidos en el extranjero por nacionales brasileños ordenaron que los expedientes tramitaran en la justicia penal”, explicó la actriz en el comunicado.

A la vez, afirmó que sus abogados “no pueden acceder al fallo completo” y “tampoco se encuentran publicados los fundamentos de la sentencia, solamente su resolución”. “Lo que sí sabemos es que esta orden del Tribunal Regional, además de representar un violento mensaje a favor de la impunidad y la revictimización, contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Brasil en esta materia”, añadió.

Darthés permanece prófugo de la Justicia de Nicaragua, con alertas rojas de Interpol vigentes, y sujeto a un proceso penal en Brasil. Fardin sostuvo que recurrirá junto a su equipo de abogados ante la Corte Suprema de Brasil y a la Justicia federal, y si no hay respuesta, acudirán a la justicia local. “Este no es el final. Estoy cansada, pero no estoy vencida”, expresó.

Ante la anulación del juicio, el colectivo Actrices Argentinas –que en su momento acompañó la denuncia de Fardin y respaldó a la actriz durante todo el proceso– convocó a una concentración en las inmediaciones del consulado de Brasil en Buenos Aires este jueves a partir de las 12.00.

El juicio

En el video difundido el martes, Fardin remarca las dificultades que tuvo que atravesar para presentar la denuncia ante la Justicia y los obstáculos para que efectivamente iniciara el juicio. La actriz presentó la denuncia en 2018, cuando manifestó haber sido abusada sexualmente por Darthes en 2009, cuando tenía 16 años, durante una gira por Nicaragua de la serie infantil Patito Feo.

La Justicia de Nicaragua determinó en 2019 la apertura del proceso legal contra el actor. En octubre de ese mismo año, la Justicia de Brasil pidió la detención de Darthés, que se encontraba prófugo en ese país, y un mes más tarde la Interpol emitió una “notificación roja reservada” para localizar, detener y extraditar al actor. Pasaron casi tres años para que, efectivamente, comenzara el juicio en Brasil en noviembre de 2021.