Luego de enfrentar distintos obstáculos en los últimos meses, Thelma Fardin anunció que presentará una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el estancamiento del juicio contra Juan Darthés por violación, que se lleva adelante en Brasil. La actriz argentina dijo el domingo en declaraciones al canal C5N que hará la presentación en Ginebra, Suiza, con el patrocinio de Estela de Carlotto, quien además de ser presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo es directora del Comité Argentino de Derechos del Niño. “Sobre todo porque estamos hablando no solamente de mi integridad sexual, sino de la integridad sexual de una niña”, explicó Fardin en referencia al apoyo de este organismo; “yo en ese momento era una niña y me contemplan los derechos del niño”.

La actriz dijo que el juez a cargo del caso, Pablo Ali Mazloum, cuenta con suficiente prueba para dictar sentencia y acusó a la defensa de Darthés de buscar “que esto se dilate” para “ganarme por cansancio, que en el camino me quiebre y que la causa prescriba y él no tenga que cumplir una pena”. “Aunque diga que siempre es mejor el paraguas de la Justicia, el proceso judicial es una tortura, es muy poco reparador. No lo es ni en Argentina, ni en Brasil”, cuestionó.

La denuncia que presentará ante el organismo internacional “involucra la responsabilidad del Estado brasileño” y procede “conforme al III Protocolo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que impone denunciar la violación de sus derechos ante la ONU”, según informó Juan Pablo Gallego, uno de los abogados de Fardin, a la agencia de noticias Télam.

El letrado agregó que el Comité Argentino de Derechos del Niño expresó, en una presentación firmada por De Carlotto y su directora ejecutiva, Nora Schulman, “su preocupación por la víctima y ciudadana argentina Thelma Inés Fardin, quien a la fecha de los hechos de la investigación, ocurridos en Nicaragua en 2009, resultaba ser menor de edad y alcanzada por la normativa emergente de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que obliga internacionalmente a la República Federativa de Brasil”.

En el texto se mencionan las “dilaciones” en el juicio contra Darthés y “la afectación que las mismas provocan en la víctima, que conspiran gravemente con la recuperación psicofísica y la dignidad de Fardin, que ambos estados nacionales (la República Argentina y la República Federativa de Brasil) se han comprometido internacionalmente a proteger y promover, conforme a la disposición del artículo 39 de la Convención”.

Además, Gallego detalló que la denuncia expone “la necesidad de reorientar el proceso disponiendo del modo más urgente que resultara posible las medidas necesarias para una correcta aplicación de la Convención, permitiendo a la víctima el ejercicio de sus derechos en el presente proceso, protegiéndola contra toda forma de abuso” y “dictándose las medidas imprescindibles para garantizar su integridad psicofísica”, atendiendo “a su interés, a su derecho a una decisión pronta, impidiendo su nueva revictimización y asegurando la efectividad de los principios consagrados en la Convención”.

Piedras en el camino

Fardin denunció a Darthés en 2018 por una situación de abuso sexual a la que fue sometida en 2009, cuando ella tenía 16 años, durante una gira de la serie infantil Patito feo por Nicaragua. En los últimos meses, el proceso judicial se ha visto obstaculizado a raíz de distintos recursos presentados por la defensa del actor. El último episodio tuvo lugar el 7 de febrero, cuando el Tribunal Regional Federal de San Pablo ordenó anular el juicio oral, que había iniciado el 30 de noviembre de 2021 y estaba en su etapa final. Un mes y medio después, tras la pelea de Fardin y de su equipo legal, el tribunal revocó la decisión y habilitó que se retomen las audiencias.

Sin embargo, otra barrera se impuso hace apenas diez días, cuando el juez aceptó un pedido de la defensa de Darthés para “seguir dilatando las audiencias que faltan para terminar el juicio”, según denunció en ese momento Fardin en sus redes sociales. “Nos piden que vayamos a la Justicia y la Justicia es esta porquería aberrante y para nada reparatoria”, escribió. Y transmitió un mensaje final para otras mujeres que atravesaron situaciones de violencia sexual: “Será muy difícil decirles que se puede, porque hacen todo para quebrarnos, pero mientras escribo y lloro tengo la convicción de que luchar sigue siendo la única salida. Fuerza y resistencia para todas las víctimas de abuso sexual, eso nos deseo”.