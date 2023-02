El Tribunal Superior de Los Ángeles condenó este jueves a 16 años de prisión al exproductor de cine Harvey Weinstein, luego de haber sido declarado culpable de tres cargos de violación y abuso sexual contra una modelo de origen italiano. Durante el juicio, que duró dos meses y terminó en diciembre de 2022, la víctima testificó que Weinstein la agredió en la habitación de un hotel en febrero de 2013, durante un festival de cine italiano en Los Ángeles.

En 2020, Weinstein fue condenado a 23 años de prisión en Nueva York por haber agredido sexualmente a una exasistente de producción en 2006 y violar a una aspirante a actriz en 2013. La nueva condena se sumará a esta sentencia.

Durante la audiencia del jueves, el empresario –que hoy tiene 70 años– volvió a negar su culpabilidad y dijo que todo su caso fue un “montaje”. También imploró: “Por favor, no me condenen a una vida en la cárcel. No lo merezco”.

En octubre de 2017, el nombre de Weinstein trascendió las fronteras del mundo del cine luego de que varias notas publicadas por los diarios The New York Times y The New Yorker informaran sobre numerosas denuncias de mujeres que afirmaron haber sido víctimas de acoso sexual, abuso sexual o violación por parte del exproductor. Desde entonces, más de 80 mujeres del ámbito del cine lo acusaron de violencia sexual, incluidos casos que datan de finales de la década del 70. Él negó siempre todas las acusaciones, afirmando que nunca tuvo sexo con nadie sin consentimiento.

El caso de Weinstein impulsó el movimiento #MeToo, que denunció los casos de agresión sexual en la industria del entretenimiento en Estados Unidos y que se extendió a otros países del mundo, donde mujeres se organizaron para romper el silencio en torno a la violencia sexual en distintos ámbitos de la cultura, como la música, el teatro, la televisión o, en el caso de Uruguay, el carnaval.