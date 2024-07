La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es una problemática grave en Uruguay que, lejos de erradicarse, muestra un aumento sostenido en los últimos años. En estos días el tema estuvo en el centro del debate público a raíz de dos cuestiones concretas que prendieron algunas alarmas.

Una de ellas, que dio a conocer este martes Informativo Sarandí, es que la primera muerte materna de 2024 corresponde a una adolescente de 16 años que se encontraba bajo el amparo de un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en Rivera y que, en el marco de salidas no acordadas, era víctima de una red de explotación sexual en Sant’Ana do Livramento. De acuerdo con el informe periodístico, la adolescente falleció el 8 de mayo, después de que se le realizara una cesárea ante un parto prematuro.

El director del INAU en Rivera, Enrique Guadalupe, dijo a ese medio que ante cada salida no acordada hizo lo indicado en el manual de procedimiento, pero que, por una cuestión “normativa”, a los menores que salen no se los puede obligar a volver. “Yo no me puedo olvidar de mil cosas que salen bien por una que a veces sale más o menos”, agregó Guadalupe, esto último en referencia al caso de la adolescente que quedó embarazada en un contexto de explotación sexual estando al amparo de un hogar del INAU y terminó muerta.

Lo otro que generó preocupación es la diferencia significativa entre el registro de situaciones de explotación sexual que tiene el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) y el que lleva adelante el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescencia, dos entidades que funcionan en la órbita del INAU. Por poner los ejemplos más recientes entre la información que reveló el viernes el semanario Brecha, mientras que en 2022 el Sipiav detectó 224 casos, el Conapees registró 529; en 2023, el Sipiav informó sobre 163 situaciones, en tanto el Conapees consignó 346.

La senadora Silvia Nane, del Frente Amplio (FA), utilizó su turno durante la media hora previa de la sesión del Senado de este martes para referirse a esta incongruencia en los datos. La legisladora manifestó su preocupación y dijo que las cifras publicadas en el artículo “impactan” en un país que tradicionalmente tiene “confianza en el registro de datos que va de gobierno en gobierno”.

“Si sumamos la diferencia entre el Sipiav y el Conapees de todos estos años, desde 2019 a 2023, tenemos 1.387 casos de diferencia”, detalló Nane, y calificó esa brecha como “un disparate”. La senadora aseguró que la primera conclusión que extrae al observar las cifras es que “hay un desorden institucional serio en el registro de las situaciones” y que “eso hace que sea muy difícil tener una magnitud clara del problema en términos cuantitativos”.

La segunda conclusión es que existe “un problema serio de registro de situaciones que muchas veces son difíciles de visibilizar, porque los datos están dispersos y porque los niños, niñas y adolescentes necesitan de la intermediación de un adulto para hacer las denuncias”.

Nane: “Hay alertas encendidas por todos lados”

Más allá del problema en el registro, Nane dijo que, respecto de la explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes en Uruguay, “hay alertas encendidas por todos lados”. En ese sentido, recordó las advertencias que hizo la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Venta, Explotación Sexual y Abuso Sexual Infantil, Mama Fatima Singhateh, durante su visita al país en mayo del año pasado, y cómo fueron criticadas después por el entonces presidente del INAU, Pablo Abdala, por supuestamente no tener relación “con la realidad”.

A su vez, al referirse al caso de la adolescente que falleció en mayo en Rivera, apuntó que existe “un tema muy serio respecto de la conceptualización de lo que es una salida no acordada en los hogares del INAU”.

“Creo que además de tener que ser una preocupación principal, esto tiene que ser una ocupación principal del Estado”, enfatizó Nane, y adelantó que el FA va a “seguir todos los pasos que haya al alcance en lo que queda de esta legislatura” para trabajar en el tema. En esa línea, la senadora dijo a la diaria que planteó en la bancada discutir qué acciones parlamentarias se pueden seguir para que las autoridades brinden las aclaraciones y explicaciones correspondientes.