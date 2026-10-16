Intendencia de Montevideo celebró 35 años de políticas de género: “Nuestra clave es poner a las mujeres siempre en el centro”

Autoridades de la comuna capitalina destacaron el “acumulado” de todos estos años en la materia y llamaron a tomarlo como un “punto de partida” para “poder seguir transformando la vida de muchas mujeres”.

La Intendencia de Montevideo (IM) conmemoró el miércoles los 35 años de trayectoria en la implementación de políticas públicas para la igualdad de género, que comenzó con la creación de la entonces llamada Comisión de la Mujer, en 1991, hoy transformada en la Asesoría para la Igualdad de Género. “Hace 35 años, Montevideo comenzó a construir un camino que hubo que imaginar y después sostener. Fueron mujeres que alzaron la voz, formaron equipos comprometidos, tomaron decisiones políticas, tocaron puertas que estaban cerradas. Desde entonces, algo cambió. Los problemas se colectivizaron, se crearon programas y acciones. Se generaron espacios que no existían y poco a poco la igualdad empezó a tener un lugar en la agenda pública y en la vida cotidiana”, recorrió la voz en off de un video institucional que dio comienzo al evento, realizado en Espacio Colabora.

La primera en hablar fue Fiorella Buzeta, la actual directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la IM, que comenzó su oratoria agradeciendo a las predecesoras en el cargo que se encontraban entre el público, por ser “sin duda pioneras en poner esta perspectiva de género dentro de la IM”: Mariella Mazzotti, Elena Ponte, Patricia González Viñoly y Solana Quesada.

La directora recordó que el camino comenzó con la creación de “una comisión honoraria, asesora, dependiente del Departamento de Desarrollo Social, pasó a ser una secretaría luego, hasta llegar hoy a ser una división, la división de Asesoría para la Igualdad de Género, que es un nombre discutido, pensado, elaborado también por sociedad civil, con una perspectiva política que promovemos que es para la igualdad igualdad de género, dependiente del departamento de Secretaría General y que hoy integra el gabinete departamental”.

Por otro lado, destacó la creación de protocolos y estrategias durante estas más de tres décadas, y el funcionamiento hoy de 18 servicios de atención, con 15.000 consultas al año. En esa línea, enfatizó en el compromiso de su equipo para “seguir generando planes, programas y acciones que ponen en el centro a las mujeres. Esa es nuestra clave: poner a las mujeres siempre en el centro y trabajar y construir la perspectiva de ese lugar”.

Viviana Repetto, Mario Bergara y Fiorella Buzeta, el 14 de octubre, en el Espacio Colabora. Foto: Martin Hernández Müller

Buzeta resaltó además la “decisión política” de la actual administración de desarrollar un primer Plan Departamental de Cuidados “para seguir transformando Montevideo, para seguir avanzando y para seguir promoviendo los derechos de las mujeres”, dando una respuesta a una necesidad que “las mujeres nos reclaman”.

Por su parte, la secretaria general de la IM, Viviana Repetto, señaló que “reconocer el acumulado no es para conformarnos, sino para comprometernos con el futuro, para seguir trabajando por lo que aún resta mucho”. A su vez, remarcó la “jerarquización de los temas de género” en estos 35 años como “un aspecto sustancial que permite poder avanzar”, y particularmente que hoy en día la Asesoría “haya llegado al gabinete, donde se toman las decisiones políticas, donde se planifica, donde se distribuye el presupuesto”.

La jerarca valoró la existencia de planes y estrategias para la igualdad de género de la IM, “todas cuestiones formales que sin duda contribuyen a que la igualdad de género pueda sostenerse en el tiempo y trascienda las administraciones”, pero dijo que no es suficiente “si ese reconocimiento formal no llega a la vida real de las mujeres sobre las que todavía restan muchas desigualdades para poder transformar”. En ese sentido, abogó por políticas de género que sean “cercanas”, que “lleguen a los barrios” y “realmente transformen la vida de esas mujeres”. Por eso, consideró “fundamental poner en valor todo ese acumulado que tiene la IM pero con miras en el futuro, para que esto sea un punto de partida y un compromiso que nos desafíe para poder seguir transformando la vida de de muchas mujeres, especialmente en lo que tiene que ver con la violencia basada en género”.

El cierre estuvo a cargo del intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien aseguró que a él y a su equipo les “enorgullece ser continuadores de estas perspectivas que tienen las administraciones amplias en la IM”, e insistió en que “está claro que ha habido avances, pero estos avances no hacen más que comprometernos a seguir por este camino y enseñarnos que vale la pena continuar esta perspectiva porque, entre otras cosas, estamos haciendo que se ejerzan los derechos”.

Bergara expresó que “las políticas de género no son políticas meramente focalizadas en género, sino que es una perspectiva que debe atravesar todas las políticas”, en aspectos que van desde la movilidad, a la cultura o la iluminación de las calles, entre otros aspectos. También recordó que, en la actualidad, la comuna tiene un “gabinete paritario”, integrado por diez mujeres y ocho varones, y que, “si tomamos todos los niveles de dirección y gerencia, de 53 cargos de dirección y gerencia, 30 son mujeres y 23 son varones”. Hacia el final de su alocución, reafirmó “el compromiso de seguir trabajando parados en los avances que se han logrado, pero para seguir insistiendo en superar las desigualdades que aún persisten”.