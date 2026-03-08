Miles de mujeres de todo el país, autoconvocadas o en respuesta a convocatorias de distintos colectivos feministas, se movilizaron este domingo en un nuevo Día Internacional de las Mujeres. En Montevideo, la movilización central partió desde la plaza Independencia a la explanada de la Universidad de la República, donde convergieron consignas, proclamas y reclamos contra la violencia de género, las brechas salariales y en los cuidados, y por acceso a salud integral, educación de calidad y vivienda digna.

Este año, además, muchas de las organizaciones pusieron la mirada en el contexto internacional para denunciar los conflictos bélicos que se desarrollan en distintos puntos del planeta, en tanto “la guerra es la última expresión del patriarcado, del capitalismo depredador, del colonialismo y del imperialismo en su fase decadente”, como aseguró la plataforma Vía al 8M en su proclama. Hubo también condenas al genocidio en Palestina y expresiones de solidaridad con las mujeres “venezolanas, cubanas, haitianas, sudanesas, iraníes, kurdas, libanesas y afganas”.

Dónde queda la lucha feminista en medio de los conflictos bélicos actuales fue justamente la pregunta que hizo la diaria a militantes y académicas uruguayas, que en líneas generales destacaron el carácter internacionalista, antiimperialista, anticolonialista y antifascista de los feminismos para reivindicar la necesidad de volver a organizarse en un frente unido de resistencia.

La lupa en otra parte del mundo también la pusimos para desentrañar los lazos entre el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y la Operación Océano en Uruguay: dos casos de explotación sexual que involucran a varones con poder político, económico, mediático y simbólico, pero que, en el fondo, ponen en el ojo público una realidad que mujeres, niñas, niños y adolescentes viven a toda hora, en todas partes. Y, sí, también en Uruguay.

En el marco de este 8M, entrevistamos además a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, antes de la rendición de cuentas que realizará este lunes a un año de la asunción del gobierno de Yamandú Orsi. Entre otras cosas, la jerarca explicó cómo el abordaje de ciertos asuntos como la violencia de género tiene que “revisarse” para adaptarse a cambios recientes –en el ámbito de la tecnología y del crimen organizado, por ejemplo–, puso énfasis en la necesidad de fortalecer las políticas para la autonomía económica de las mujeres y profundizó en el modelo de atención integral a la violencia hacia las mujeres que esta administración buscará implementar en el quinquenio.

Por otra parte, desde Argentina, exploramos qué impactos diferenciales sobre las mujeres tendrá la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que fue aprobada recientemente en el Senado.