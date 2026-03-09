Este año, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) definió poner el énfasis del acto oficial por el 8M en las políticas públicas orientadas a la autonomía económica de las mujeres, en línea con la consigna “Cuando todas las mujeres avanzan, la sociedad avanza. Igualdad de género, compromiso de Estado”. El evento –que tuvo lugar en el auditorio del edificio anexo de la Torre Ejecutiva, ante la presencia del presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse y gran parte del gabinete– también sirvió de ocasión para que el gobierno rindiera cuentas de los 90 compromisos anunciados el 8 de marzo de 2025.

La directora del Inmujeres, Mónica Xavier, señaló que esas medidas se tradujeron en 139 acciones concretas, estructuradas en seis grandes ejes temáticos: la “consolidación del sistema nacional de género”; la “transformación cultural, educación inclusiva y participación plena de las mujeres en todos los ámbitos”; “políticas públicas orientadas a la autonomía económica de las mujeres con énfasis en la reorganización social del cuidado”; una “vida libre de violencia basada en género hacia las mujeres”; el “acceso universal a servicios de salud integral y al ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos”, y todo lo vinculado a “contextos críticos”. De esas 139 acciones, 82% “están en proceso o ya fueron cumplidas, quedando por iniciar menos de 16%”, especificó la jerarca.

“El grado de avance en el desarrollo y cumplimiento de las medidas iniciales comprometidas por el gobierno es alto. No es suficiente y esto significa que la igualdad de género tiene que seguir siendo un compromiso del Estado. Pero tengamos claro: cuando nos referimos a desigualdades estructurales, los caminos no son lineales, los retrocesos son posibles y la interinstitucionalidad conferida por ley tiene que poder seguir avanzando en ese trabajo mancomunado”, afirmó Xavier.

La directora aclaró que, además de estas medidas, el gobierno “ha impulsado un conjunto más amplio de acciones y políticas que profundizan esta agenda”, y mencionó como ejemplos el otorgamiento de hectáreas del Instituto Nacional de Colonización a mujeres titulares en hogares monoparentales, la creación de 19.000 empleos para mujeres, la implementación del dispositivo Élida 360 para víctimas de violencia de género, la entrega de la canasta menstrual para beneficiarias de la Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social y la jerarquización del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Por otra parte, anunció que están “en proceso de construcción” tres instrumentos que “serán centrales para las políticas públicas para la igualdad”: el Plan Nacional de Género 2025-2030, el tercer Plan Nacional para una Vida Libre de Violencia y el Plan Nacional de Combate a la Trata y Explotación de Personas.

Políticas para la autonomía económica

“Para este año, el Inmujeres propone situar el eje político en la autonomía económica de las mujeres en toda su diversidad, entendida como una dimensión estructural e indisociable del ejercicio pleno de derechos”, introdujo la jerarca, y en esa línea afirmó que se define como “la capacidad de generar ingresos y recursos propios, controlar su uso y tomar decisiones económicas relevantes en condiciones de igualdad con los varones”.

Xavier dijo que 89% de las acciones vinculadas al eje de autonomía económica están iniciadas o cumplidas, y quedan más de 10% por iniciar. Entre las medidas destacadas, resaltó la “priorización para el otorgamiento de cupos a mujeres en diversos programas que garantizan el acceso al mercado laboral”, y señaló que “se ha dinamizado la inserción laboral de las mujeres mediante servicios de orientación e intermediación laboral y con enfoque de género y alianzas estratégicas con cámaras industriales y comerciales para fomentar el empleo promovido”.

Al mismo tiempo, remarcó “el impulso a cláusulas de corresponsabilidad en la negociación colectiva, la expansión del Sistema Nacional de Cuidados y la profesionalización del sector de los cuidados”. Otras definiciones tienen que ver con “una profundización de líneas de créditos con perspectiva de género en el agro y capacitación dirigida a emprendimientos turísticos liderados por mujeres, así como fondos específicos a mujeres que lideran mipymes con proyectos enfocados en el crecimiento, la consolidación y la competitividad de sus empresas”.

“El diagnóstico presentado confirma que las desigualdades económicas de género no se corrigen de manera espontánea; por el contrario, tienden a reproducirse y profundizarse si no son abordadas mediante políticas públicas integrales, sostenidas y articuladas”, enfatizó la directora. “Avanzar en la autonomía económica de las mujeres requiere medidas orientadas a reducir la brecha salarial y promover la equidad retributiva, políticas de corresponsabilidad y fortalecimiento del Sistema de Cuidados, políticas de prevención de la violencia y el acoso laboral”, entre otras acciones afirmativas, ahondó.

El resto de los compromisos cumplidos

Xavier detalló las acciones comprometidas en los otros cinco ejes delineados. Así, detalló que de las 47 acciones vinculadas al que apunta a la consolidación del sistema nacional de género, “68% están siendo implementadas actualmente, más del 10% ya fueron cumplidas y quedan por iniciar 17%”. Entre ellas, destacó la “creación y fortalecimiento de las unidades especializadas de género previstas por la ley”, capacitaciones y la construcción de “planes nacionales en ámbitos sectoriales que incorporan como eje transversal el género”, como el Plan Nacional de Cuidados 2026-2030 o el Plan Estratégico 2025-2030 del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de los que están en proceso de elaboración como el Plan Nacional de Educación Sexual Integral, la Estrategia para la Eliminación del Embarazo en Niñas y Prevención en Adolescentes para el período 2025-2030, o el Plan Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos, entre otros.

Otro de los avances que destacó en este punto fue el diseño de “sistemas de monitoreo y evaluación que puedan dar cuenta del avance de las políticas y de las oportunidades en la comunidad y las mejoras necesarias para construir sociedades más igualitarias”.

Respecto de la transformación cultural, la educación inclusiva y la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos, la directora mencionó acciones orientadas a promover una educación no sexista, “cambios en los roles y estereotipos de género que limitan las oportunidades y las trayectorias de las mujeres por especial énfasis en la deconstrucción de masculinidades hegemónicas”, la inserción de mujeres, niñas y adolescentes en sectores tecnológicos y de las ciencias, y “mejorar la representación política y social de las mujeres, especialmente de las que tienen menor acceso a cargos y espacios de poder”.

Xavier aseguró que casi 96% de las acciones agrupadas en este apartado ya fueron cumplidas o están en proceso de implementación.

En cuanto a las acciones destinadas a una vida libre de violencia basada en género, la jerarca anunció que 79% están “ya iniciadas o cumplidas”. Entre las medidas cumplidas, destacó la ampliación de cupos para la atención de mujeres en situación de violencia basada en género y trata, en este último caso “restituyendo el servicio de atención”, así como la “priorización de esta población en programas transversales”, como los que están dirigidos al “acceso a oportunidades laborales, mejoramiento de las condiciones habitacionales, adjudicación de asistentes personales”, entre otros.

Dijo, además, que “se han implementado mejoras edilicias, capacitaciones y nuevos protocolos de procedimiento para equipos de todos los incisos, tendientes a seguir mejorando la atención y la respuesta a las situaciones de violencia basada en género que afectan a mujeres adolescentes y niñas”, y “se han desarrollado acciones tendientes a sensibilizar y prevenir estas situaciones a través del diseño e implementación de campañas públicas dirigidas a diversos públicos”.

En el eje sobre acceso universal a servicios de salud integral y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, 37,5% de las acciones está en proceso de implementación, 25% ya fueron cumplidas y quedan por iniciar 37,5%. La directora del Inmujeres apuntó que los avances registrados en ese sentido “toman en consideración la activación y primeras acciones en espacios de articulación interinstitucional, como la Comisión Honoraria de Derechos Sexuales y Reproductivos, la proyección de innovaciones en la atención a mujeres con discapacidad, la salud mental y la diversidad sexual”.

“El fortalecimiento de los equipos de salud a partir de capacitaciones, la construcción y revisión de protocolos de atención y la inclusión de metas asistenciales en problemas prevalentes de las mujeres han sido también priorizadas en este primer año de gestión”, agregó.

El eje sobre contextos críticos, en tanto, incluye acciones orientadas al “fortalecimiento de prestaciones a mujeres de los titulares de ingreso más sumergidos con hijas e hijos a cargo, los avances en las políticas hacia mujeres privadas de libertad, mujeres en contextos de pobreza crítica y de atención a mujeres con discapacidad y mujeres mayores en situación de abuso o maltrato”, dijo Xavier, y agregó que casi un 86% se encuentra en proceso de implementación, mientras que 14% aún no han sido iniciadas.