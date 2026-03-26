“No estás sola. Ayuda ahora” es lo primero que se lee al ingresar al Portal Violeta. Más abajo, para disipar cualquier duda, otro cartel apunta: “Espacio seguro de orientación y apoyo en situaciones de violencia”. La portada incluye a primera vista un botón que dirige al número 0800 4141, el servicio de orientación y asesoramiento que gestiona el Instituto Nacional de las Mujeres, y otro al 911, sugerido para casos en los que “tu vida o la de alguien más corre riesgo ahora mismo”.

La página web, impulsada por el Área de Cuidados, Género y Generaciones de la Intendencia de Lavalleja –antes llamada Área de Familia y Género–, centraliza información, orientación y recursos de apoyo frente a situaciones de violencia basada en género. El proyecto, lanzado este martes, “forma parte de la política departamental en materia de género y representa un paso relevante en el proceso de modernización y digitalización de los servicios públicos, acercando herramientas concretas a la ciudadanía a través de entornos accesibles y seguros, con el desarrollo de las áreas de Tecnologías de la Información y Comunicación de la intendencia”, asegura la comuna en su página institucional.

A través del portal, y en un lenguaje claro y accesible, las personas usuarias pueden encontrar información para identificar situaciones de violencia, conocer cómo actuar y acceder a los dispositivos institucionales de apoyo y protección existentes en el departamento. Está dirigido “tanto a personas que atraviesan situaciones de violencia como a quienes buscan acompañar, asesorarse o intervenir ante estos casos”.

La página incluye “guías rápidas” para reconocer las señales ante una situación de violencia de género, orientar a las víctimas y saber cómo ayudar cuando otra persona es víctima. Así, describe que la violencia “no es solo física” y sugiere “prestar atención” si alguien “te controla el celular, dinero o salidas”, “te humilla, insulta o desvaloriza en público o privado”, te amenaza con hacerte daño a vos, tus hijos o mascotas”, “te empuja, golpea o retiene contra tu voluntad”, o “te obliga a tener relaciones sexuales”.

Por otra parte, brinda orientaciones para un “plan de seguridad”, en caso de que la víctima esté buscando formas de irse de la casa o del lugar donde sea que se encuentre con el agresor. “Si estás pensando en salir, prepará esto discretamente”, señala el portal, y enumera: documentos importantes (cédula, partidas, tarjetas), un bolso con ropa básica y llaves de repuesto, un teléfono celular con saldo o cargador, y recomienda acordar una palabra clave con alguien de confianza para pedir ayuda.

En cuanto a las sugerencias sobre cómo ayudar a una persona que esté atravesando una situación de violencia, el portal asegura, en primer lugar, que “lo más importante es escuchar sin juzgar”. Y agrega otras claves: “creele, no minimices su relato”; “no la presiones a denunciar si no está lista”; “ofrecele acompañamiento a un servicio especializado”, y “mantené la confidencialidad”.

A su vez, contempla la posibilidad de que la usuaria o el usuario pueda elegir en qué localidad de Lavalleja se encuentra, para ver los recursos de ayuda disponibles por zona. Cada una de las siete localidades incluye las sedes en las que se puede solicitar apoyo o denunciar (oficinas de la intendencia y comisarías), con sus respectivos horarios de atención, teléfonos, números de Whatsapp, direcciones e incluso mapas.

La herramienta también incluye un número de atención a mujeres sordas o con discapacidad auditiva, para que puedan comunicarse a través de videollamada por Whatsapp.

Además, brinda la opción de que, en casos en que no haya una emergencia, se pueda enviar un mensaje con consultas directamente desde el sitio web. En la página se explica que, en cumplimiento con la Ley 18.331, “los datos personales y sensibles recabados en este formulario serán tratados con el máximo nivel de reserva y seguridad”, y que “se incorporarán a una base con la finalidad exclusiva de gestionar la denuncia, brindar protección y dar cumplimiento a los procedimientos previstos en la Ley 19.580”.

En el portal –que contempla un botón de “salida rápida” del sitio, por si fuera necesario– se aclara que los datos de la visita a la página no quedan guardados.

En red

A principios de este mes, en el marco del 8M, la Intendencia de Lavalleja presentó la Red Departamental de Referentes de Género, que constituye la primera de estas características en el país. La responsable del Área de Cuidados, Género y Generaciones de la comuna, Yliana Zeballos, detalló durante el lanzamiento que la red está integrada por personas designadas por cada municipio y tiene como objetivo territorializar las políticas de género. “La creación de esta red permite articular acciones entre la intendencia y los municipios para brindar apoyo en territorio en temas vinculados a género, cuidados y derechos”, aseguró, según consigna el portal del gobierno departamental.

En tanto, el intendente de Lavalleja, el frenteamplista Daniel Ximénez, dijo que esta nueva instancia busca generar espacios de escucha y acompañamiento en todo el departamento, particularmente en localidades donde muchas situaciones de violencia no llegan a denunciarse.