“Tenemos que empezar a coordinar de forma más autónoma, pero colectivamente, nuestra agenda feminista”, para que sea “clara, vigente, que todas y todos podamos reconocer, visualizar y acompañar desde lo que somos, desde lo que hacemos y desde lo que proponemos”, con “ejes políticos centrales” y “propuestas concretas de cómo realizarlo”, expresó Fátima Amaral, vocera de la plataforma Vía al 8M, que hizo su primer Encuentro Feminista Popular este fin de semana, en la sede del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), en Montevideo, con la participación de alrededor de 300 mujeres de todo el país.

Vía al 8M nació hace tres años con el objetivo de crear un espacio de coordinación de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, para que tuviera una convocatoria única, aunque con distintos puntos de partida, contemplando “la diversidad que compone” al movimiento feminista en el país. Actualmente, reúne a más de 30 colectivos.

“El espacio funcionó realmente, ya que hizo una articulación sin generar una pérdida de autonomía desde cada espacio. Cada organización, colectivo, sindicato implican distintas formas de organización, con distintos objetivos y distintas formas de trabajo”, explicó Amaral a la diaria, minutos antes de que comenzara el encuentro. En ese marco es que sus integrantes consideraron que se había formado una plataforma propicia para alcanzar la “unidad” y al mismo tiempo continuar abordando “distintos frentes de lucha”. “La idea no es jerarquizar ni las luchas ni las formas ni los métodos, sino componer, poner sobre la mesa y darles un orden colectivo de prioridad”, enfatizó.

Fátima Amaral. Foto: Mara Quintero

Tras la apertura de la actividad, se establecieron subgrupos de trabajo en torno a cuatro ejes temáticos, que fueron definidos con base en las urgencias identificadas por el colectivo: los feminismos en la coyuntura local, regional y global; los derechos de las mujeres y la institucionalidad; alternativas feministas de expresión desde el arte, la cultura y la comunicación; y el feminismo por el territorio y los derechos ambientales (ver recuadro).

Para Amaral, los feminismos se encuentran en un momento de “organización o reorganización” y de “construcción intergeneracional”. Hay una necesidad de acercar las experiencias de las mujeres que luchan desde los 70, 80 y 90, con una posición más “combativa”, y las nuevas generaciones, que tienen “otras ideas y otras formas” para ofrecer: el objetivo es la “unión de esos lenguajes y visiones”, para el posicionamiento a nivel local y regional.

Es momento de “revitalizar la lucha”

Por su parte, en representación del espacio feminista Media Red, de activismo digital, enfocado en la comunicación alternativa, Sofía Texeira dijo a la diaria que sus expectativas sobre el encuentro eran lograr una mayor articulación con colectivos feministas del interior. ”Siempre tratamos de tener vínculos fuera de Montevideo y el área metropolitana [...] porque no suele llegar mucha información, sobre todo de los medios más tradicionales, que no suelen estar muy presentes”.

Sofía Texeira. Foto: Mara Quintero

Consultada sobre su percepción de la lucha feminista a nivel local en este momento, Texeira consideró que falta coordinación. “Cada grupo está en lo suyo, entonces está bueno este tipo de encuentros para unificar las fuerzas y [definir] qué temáticas son más importantes. Siento que pasó una ola con derechos que se conquistaron y luego se estancó mucho la cosa. Está bueno revitalizar la lucha y unificar todas esas fuerzas que se disiparon un poco”, manifestó.

Mujeres y salud reproductiva: “La realidad es bastante cruda”

Tatiana Ximénez pertenece a la red de colectivos Las Lilas, que tiene presencia en distintos departamentos del país y acompaña a mujeres que buscan abortar. Ximénez es de Maldonado, es mamá de dos varones y es doula. Participó del encuentro en representación de sus compañeras que no pudieron venir. “En Maldonado, la movida está muy buena desde hace muchos años. Hay más personas que nos anteceden y ha sido toda una lucha, pero en realidad nunca encontramos la posibilidad de tener encuentros más presenciales como este”, destacó, por lo que esperaba llevarse del encuentro formas de trabajo, para “hacerlo más presencial, más fuerte y con más estructura”.

Tatiana Ximénez. Foto: Mara Quintero

En diálogo con la diaria, Ximénez contó que comenzó su activismo como doula, acompañando a mujeres embarazadas, y en esa experiencia se enfrentó a la violencia obstétrica que aún se ejerce en las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, donde “la realidad es bastante cruda”, algo que quedó más a la vista durante la pandemia por covid-19.

En ese momento, se unió a Las Lilas para apoyar a las mujeres en su proceso para abortar. “A veces se romantiza el acompañamiento [de las doulas] y cuando conocés contextos diferentes a los tuyos, entendés que no podés hablar de algunas cosas cuando hay otras que ni siquiera están contempladas [...] Se dan mensajes muy livianos. Se pone prioridad en cosas como el nacimiento, la lactancia, y capaz que hay mujeres que no tienen ni para pagar la comida de sus otros hijos, ni con quién dejarlos para ir a parir”, ilustró.

“Cada una desde su privilegio no entiende la situación de la otra y es ahí donde me gusta profundizar: en acompañar a quienes no tienen acceso”, planteó Ximénez. “Si quiero tener un parto y que me respeten, tengo que pagar a la partera, a la obstetra. Otra vez caemos en lo mismo: el dinero. Y las personas que pueden y tienen privilegios van a ser respetadas. La realidad no es la misma para todas ni tampoco el cambio es real, porque después, cuando vos salís y vas con mujeres pobres, el trato es totalmente distinto al de la persona que pagó”, dijo, y criticó que los profesionales de la salud, incluidos los y las psicólogas que asisten en la interrupción voluntaria del embarazo, son quienes muchas veces violentan y varían su forma de tratar a las mujeres según el contexto social del que provienen.

“El feminismo es el movimiento político-cultural más transformador del último tiempo”

Idilia De los Ángeles viajó desde Paysandú para participar en el encuentro. Es productora de la radio Visión FM de Fray Bentos, a la que definió como la primera radio feminista del país. Su vínculo con la radio comenzó hace 21 años, cuando fue su productora general; luego dejó ese cargo y hace dos años la nueva dueña la convocó y le dijo: “Vamos a hacer la radio como quisimos hacerla hace 20 años y no pudimos”. Desde entonces, han pasado por un proceso primero de “deconstrucción” y ahora de “reconstrucción”, reivindicando “el arte de las mujeres”. “Ya que la proporción musical es de 9 a 1 en las radios uruguayas, dijimos: ‘Vamos a hacer la diferencia por acá’. Peleándola por la música, básicamente”.

Foto: Mara Quintero

Actualmente, tienen 54 programas de producción propia, de los cuales 32 son paritarios y el resto son programas de mujeres, en los que se transmite la música hecha por mujeres en todos los géneros posibles: folklore, tango, blues, jazz, rhythm and blues, pop, “divas”, música espiritual, música uruguaya y música latinoamericana.

De los Ángeles contó que al comienzo hicieron caso omiso a las advertencias de que la propuesta no iba a funcionar. “No vas a poder sostenerlo porque no hay tanta cantidad de artistas mujeres en estos géneros”, le dijeron, especialmente los puristas del rock, el jazz y el folclore. “Tomamos el desafío con mucha naturalidad. Resulta que está lleno. América Latina está llena de mujeres folcloristas multigeneracionales [...] Lo mismo en el jazz, porque no son solamente las grandes cantoras de jazz, sino también todo el mundo de mujeres instrumentistas que se han ido abriendo camino y que están a la altura de cualquier músico varón”, detalló.

Desde la radio también hacen campañas para combatir el machismo. La de marzo, por ejemplo, incluyó 20 spots sobre micromachismos dirigidos a varones: “Mirate, fijate, identificalo y cambialo, ¿no?”, resumió sobre el tono de la campaña. “Hay que hacer mella sobre las pequeñas cosas porque lo macro está todo tomado por cosas contra las que no podemos luchar siendo una radio del interior y siendo un grupo de pocas mujeres que también trabajamos. Es difícil, pero con las pequeñas cosas… ahí sí podemos”, aseguró.

Foto: Mara Quintero

La productora radial viajó a Montevideo para “compartir, ver y aprender”: “Siento que las redes de mujeres son la fuerza creadora más importante. El feminismo es el movimiento político-cultural más transformador del último tiempo, que hay que apoyarlo desde donde se pueda, desde donde cada una pueda colaborar, participar, y las que tenemos como esta impronta de ir más al frente, ponernos para agarrar las balas y que las que vengan detrás estén más protegidas para poder luchar. [...] Que nos peguen a nosotras, que tenemos el lomo duro, que ya estamos más veteranas, y que se generen las bases y las condiciones necesarias para hacerlo realidad. Yo creo que no estamos tan lejos”.