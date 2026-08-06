“Justicia por Antonela”: docentes y estudiantes de la Udelar se movilizaron tras el femicidio

La explanada de la universidad fue el punto de encuentro de la comunidad universitaria para reclamar justicia por la joven, asesinada por su pareja el pasado domingo en la zona de Tres Cruces.

Decenas de estudiantes y docentes de la Universidad de la República (Udelar) se movilizaron este miércoles tras el femicidio de una estudiante de la Facultad de Veterinaria (FVET), que fue asesinada por su pareja el pasado domingo 2 de agosto en una veterinaria de la zona de Tres Cruces.

La explanada de la Udelar fue el punto de encuentro donde se congregaron compañeras y docentes de la joven. “Venimos a encontrarnos, apoyarnos en este luto colectivo que estamos transitando y también pensar otras herramientas desde nuestra facultad y nuestra universidad”, dijo a la diaria una de las integrantes de Mujeres FVET, grupo autoconvocado integrado por docentes de ese centro de estudios.

“La situación más extrema de violencia que podemos tener del patriarcado es esta: un femicidio, que sucede, además, dentro del lugar de trabajo. Nos toca muy de cerca tanto a las egresadas como a las estudiantes y docentes”, agregó.

La Comisión de Género de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) también se hizo presente en la concentración. “Es muy importante que las compañeras de Veterinaria nos convoquen porque tenemos un problema estructural. A nivel institucional hay una cantidad de políticas y se está tratando, a nivel sindical, de generar una conciencia y una cultura libre de violencia, pero es un cambio que requiere del compromiso de todas y todos”, señaló a la diaria una integrante de ADUR.

En medio de una “ronda de sentires”, las estudiantes comenzaron a intervenir cartulinas en la escalinata de la explanada de la Udelar en reclamo de “justicia para Antonela”. Emocionadas y organizadas, formaron una cadena humana que cortó —en varias instancias y pese a los bocinazos— la esquina de 18 de Julio y Eduardo Acevedo al grito de “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”.

Entre lágrimas y abrazos, las presentes formaron una ronda en el callejón de la Udelar y se mantuvieron en silencio por varios minutos. Quien rompió el silencio fue una de las estudiantes y compañera de la víctima, que agradeció a las demás por su presencia y por el espacio. “Me hacen sentir que no soy la única que entiende que algo hay que hacer. Esto [el encuentro] es algo que venimos gestando desde que sucedió. Nos sentimos familia, nos sentimos cerca”, expresó.

Luego lamentó: “Lo peor es que no es la primera del año y lo peor, aún más, es que seguramente no sea la última”.

El comunicado de la facultad

La FVET compartió un comunicado días atrás en el que expresó “la inconmensurable tristeza que aqueja a la comunidad veterinaria” tras la pérdida de una estudiante y manifestó su “más amplio repudio” ante lo sucedido “en un contexto de trabajo profesional veterinario”.

En la misiva, la casa de estudios reafirmó su compromiso de “erradicar la discriminación y la violencia” del centro de estudios “y de todo el ámbito profesional veterinario al que acceden estudiantes, egresadas y egresados de esta casa”.