Cuando Sebastián Figuerón y su socio fundaron VerdeAgua, tenían poco más de 20 años y la inquietud de aplicar lo aprendido en sus estudios a un sector que conocían: la horticultura. En ese momento, buscaban producir una lechuga que rompiera con la estacionalidad y pudiera mantener calidad y precio estables todo el año. “Queríamos sacar a la lechuga del estatus de commodity”, resumió Figuerón a la diaria.

Veinticinco años después, la empresa opera dos hectáreas y media de producción intensiva, abastece a grandes cadenas como McDonald’s y acaba de instalar un sistema de hidroponía automatizado que, según Figuerón, “marca un salto tecnológico para Uruguay”.

A diferencia de la agricultura tradicional, la hidroponía prescinde del suelo: las raíces se desarrollan en agua nutritiva, lo que habilita cultivos en casi cualquier lugar.

VerdeAgua produce mayoritariamente lechuga (90%), junto con berro, rúcula, albahaca, espinaca, kale y microgreens. Sus sistemas de invernadero ya lograron reducir la estacionalidad: “Cuando el clima es hostil, por frío o calor, la hidroponía estabiliza la producción. No hay picos tan altos ni tan bajos”, explicó Figuerón, CEO de la empresa.

Según sus palabras, esta tecnología es la que permite garantizar abastecimiento estable y seguro, especialmente en momentos de estrés hídrico o temperaturas extremas.

Figuerón enfatizó que “Uruguay tiene todo para ser un hub de hidroponía en América Latina”. “El país tiene un montón de características culturales, formativas a través de la universidad y otras agencias e institutos que apoyan muchísimo la promoción de este tipo de sistemas y su implementación”, afirmó, destacando que este sistema puede ser una “plataforma emblemática” para Uruguay.

Sin embargo, identificó algunos obstáculos, como la falta de capacitación especializada en hidroponía, escasa difusión y comprensión de los sistemas más avanzados e inversión insuficiente.

Los dos modelos

VerdeAgua trabaja hoy con dos modelos. El primero es el sistema NFT, la hidroponía convencional: mesas fijas donde se planta, cosecha y sanitiza de forma manual. Representa la forma más extendida en Uruguay. “Es un sistema muy básico que no requiere más que un invernadero, la implementación de caños y un sistema hidráulico estándar”, explicó.

El segundo es el sistema MGS, que están instalando esta semana y que cambia por completo la lógica productiva, indicó el CEO de la empresa.

“Es un sistema automatizado: se planta de un lado y se cosecha del otro. Los caños se mueven diariamente con control climático, sensores y aplicaciones informáticas. Es un sistema supersofisticado que tiene tecnología aplicada, control de clima, en un invernadero que está adecuado y acondicionado para maximizar lo que es la producción y la productividad”, afirmó.

El nuevo modelo produce el 40% del volumen total usando sólo el 25% de la superficie y requiere apenas el 20% del personal necesario en el sistema convencional. Además, es más eficiente en agua, energía y manejo sanitario.

Figuerón detalló que la incorporación del MGS permitió también modernizar el resto de los invernaderos, que ahora cuentan con una estación meteorológica que gestiona cortinas, pantallas de sombra, cenitales, bombeo de agua fría y la temperatura.

“Esto aumenta la productividad por metro cuadrado y mejora el confort de quienes trabajan dentro del invernadero”, destacó.

Resiliencia ante el cambio climático

Frente a sequías recurrentes y variabilidad climática, la empresa está enfocada en maximizar la eficiencia de los recursos.

“Nuestros invernaderos permiten juntar agua de lluvia, almacenarla, tratarla y filtrarla. Aprovechamos hasta la última gota (…) Buscamos adelantarnos a la variabilidad climática y poder trabajar de una manera más sostenible y sustentable”, afirmó.

VerdeAgua abastece desde hace cinco años a McDonald’s Uruguay, un modelo que, según Figuerón, no existe en ningún otro país: una cadena global abastecida localmente con hidroponía de forma continua.

“Demostramos que con estos modelos se puede trabajar en seguridad alimentaria, empleo, desarrollo comunitario y sostenibilidad, todo al mismo tiempo”, remarcó.

Consultado sobre qué incentivos o políticas podrían impulsarse desde el Estado, Figuerón dijo que existe falta de difusión. “Más que políticas nuevas, falta difusión. Tenemos herramientas, pero necesitamos saber identificarlas y usarlas”.

Por último, consideró que la responsabilidad también recae en las empresas. “Tenemos que comunicarnos más y darnos a conocer”, concluyó.