La inteligencia artificial (IA) ya ocupa un lugar destacado en la agenda política en América Latina. Los principales líderes regionales empiezan a delinear estrategias para preservar y potenciar la economía, el trabajo y la democracia.

El debate tiene al menos dos ejes claros: por un lado, la preocupación por los riesgos, especialmente la concentración del poder digital y la pérdida de empleos; por otro, la fascinación por su potencial para impulsar el desarrollo.

Las dos caras de la moneda están representadas por el mandatario de Chile, Gabriel Boric, quien alertó este lunes sobre los riesgos y las desigualdades sociales que genera la IA; y el argentino Javier Milei, quien, fiel a su estilo, ha afirmado que la nueva tecnología acerca a los hombres “a la altura de lo divino”.

Chile

Este lunes, durante la inauguración del Congreso Futuro, Boric alertó del impacto que puede tener la IA sobre la desigualdad. “Donde existen desigualdades sociales, la IA no las corrige, sino que las acelera, porque no existen límites claros, y la IA no se va a detener por prudencia, seguirá avanzando por inercia”.

El presidente consideró que dicha tecnología está comenzando a “orientar decisiones que anticipan comportamientos, reorganizan silenciosamente, pero de manera muy decisiva, la relación entre los individuos, el Estado y el mercado, por lo que el debate no es sólo técnico, ni económico, sino político y filosófico”.

Asimismo, se preguntó “¿quién gobierna cuando las decisiones se automatizan?; ¿seguimos siendo los seres humanos?”, al mismo tiempo que remarcó que la IA “no sale de la nada” y “no es neutral”.

Durante la inauguración del Congreso Futuro, que se desarrollará hasta el 17 de enero y cuenta con más de 120 expositores nacionales e internacionales, Boric aprovechó la oportunidad para destacar el proyecto Latam GPT, un modelo de lenguaje de IA impulsado junto con Brasil, que se está creando con datos de la región de forma colaborativa con universidades y estados latinoamericanos.

“Esta es una IA hecha en América del Sur, y su importancia radica en que se necesitan más voces, porque lo que hace la IA es reproducir los sesgos que existen en quienes la generan”, concluyó.

Brasil

El 6 de julio del año pasado, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que la IA no puede convertirse en el “privilegio” de unos pocos ni en “el instrumento de manipulación” de los multimillonarios.

Asimismo, Lula señaló que la nueva tecnología debe ser regulada de forma “justa, inclusiva y equitativa”, y remarcó que es clave la participación del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil. Meses después, el 23 de noviembre el mandatario brasileño dijo que la IA puede ser una “oportunidad única” para promover el desarrollo equitativo de las naciones.

“La IA fomenta la innovación, aumenta la productividad, impulsa prácticas sostenibles y puede mejorar de manera concreta la vida de las personas. El gran desafío no es sólo dominar la herramienta, sino asegurar que sea accesible y segura para todos”, dijo.

El presidente sostuvo que es “crucial” evitar el “colonialismo digital”. “Cuando pocos controlan los algoritmos y datos, la innovación podría llevar a la exclusión. Es crucial evitar el colonialismo digital. Es urgente que las principales economías mundiales profundicen en el debate sobre la gobernanza de la IA y que las Naciones Unidas lideren esta discusión”, añadió.

Colombia

El 11 de febrero del año pasado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que es clave que se configure una regulación pública mundial de IA para evitar un colapso social, económico y ambiental en los próximos años. El mandatario expresó preocupación por el posible reemplazo de la IA en empleos que tienen tareas repetitivas y rutinarias.

“En relación con el tema de la IA, señalaba las consecuencias desde el punto de vista negativo de la expansión de uno de los instrumentos de mayor capacidad de las fuerzas de desarrollo productivas, de expansión de la productividad, que, en contexto de libre mercado y capitalismo, equivale a una salida en masa de centenares de millones de trabajadores de puestos rutinarios”, afirmó. El presidente sostuvo que la IA sólo puede ser combatida “desde lo humano” a partir de la creatividad.

Petro también advirtió sobre el impacto climático de la IA, que necesita de centros de datos que consumen mucha energía y agua para su refrigeración.

“La IA provoca un colapso social mundial si hay una regulación libre de mercado. Luego, para poder mitigar sus efectos sobre el trabajo humano, sobre la existencia misma, tenemos que saltar de nación hacia un concepto mayor, que yo denominaría humanidad, como sujeto político y que nunca ha existido realmente en la vida política [...]. Un poder público mundial, global, multilateral, en el sentido de que admita la diversidad de las civilizaciones, es indispensable si queremos regular la IA, o si no, la IA vía productividad del capital avasallará la humanidad”, añadió.

Uruguay

El 6 de julio del año pasado, el mandatario Yamandú Orsi destacó que Uruguay desarrolló una estrategia nacional sobre IA para impulsar el desarrollo sostenible y abogó por un plan global para incluir a todas las naciones.

Asimismo, dijo que el país está atento al auge de la IA generativa. “Nuestro país procura implementar un enfoque de políticas públicas para ayudar a orientar a los responsables de su gestión, asegurando que se aproveche al máximo el potencial innovador de la IA, al tiempo que se protege la propiedad intelectual y otros derechos”, añadió.

El presidente consideró que es clave una gobernanza global e inclusiva en torno al tema para garantizar el uso “ético, seguro, responsable, crítico y creativo de estas nuevas tecnologías en beneficio de la humanidad y contemplar las peculiaridades de los países en desarrollo”, informó Presidencia.

Argentina

El mandatario argentino, Javier Milei, viene posicionando a la IA como una oportunidad estratégica para el desarrollo tecnológico y económico del país, con proyectos orientados a atraer inversiones y posicionar a Argentina como un hub regional de IA.

El 10 de octubre de 2025, dirigentes de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, se reunieron con Milei y su gobierno para avanzar en una inversión significativa en infraestructura de IA en Argentina. Según un comunicado de Presidencia, “la empresa anunció el lanzamiento de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de IA que posicionará al país a la vanguardia tecnológica a nivel global”.

El 14 de octubre, el CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo en un comunicado: “Nos entusiasma trabajar junto con Argentina en su camino para convertirse en un centro de IA en toda América Latina. La visión del presidente Milei sobre cómo la IA puede impulsar el crecimiento y la creatividad de Argentina es clara y sólida. Stargate Argentina ayudará a hacer realidad esa visión”.

El 2 de diciembre de 2024, Milei definió la IA como un “salto civilizatorio” comparable a la conquista del fuego, la escritura, la imprenta, la electricidad, la computación e internet. “La IA no es ni más ni menos que el último peldaño de esta larga cadena de destino humano. Una cadena que –como el desarrollo económico– tiene la forma de una función exponencial. [...] Esta exponencialidad nos acerca a los hombres, cada día más, a la altura de lo divino ante los ojos de nuestros antecesores”, afirmó.

El mandatario sostuvo que entiende los riesgos que puede presentar esta tecnología en las “manos incorrectas”, pero dijo que “eso nunca será motivo suficiente para frenar el progreso humano”.

El Salvador

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele también ha mostrado un apoyo activo a la adopción de la IA, especialmente en el ámbito educativo, asociándola a mejoras prácticas y a la modernización del Estado.

El 12 de diciembre de 2025, el gobierno de Bukele anunció una alianza con la empresa xAI (de Elon Musk) para implementar IA generativa como herramienta educativa en más de 5.000 escuelas públicas, con el objetivo de ofrecer “tutorías adaptativas” que acompañen el aprendizaje de más de un millón de estudiantes en todo el país.

Esta iniciativa (Grok for Education) busca personalizar el aprendizaje y apoyar a docentes, y ha sido presentada por el propio Bukele como un paso hacia una transformación educativa mediante IA.

El presidente ha destacado en redes sociales que la IA no es intrínsecamente buena o mala, sino que refleja las intenciones de quienes la utilizan, subrayando un enfoque pragmático y positivo hacia su implementación en servicios públicos.

“Como todas las invenciones transformadoras, la IA no es en sí misma ni la salvación ni la perdición; es un espejo. Refleja las intenciones de quienes la utilizan, y somos nosotros quienes determinamos si contribuye a la destrucción o al florecimiento humano”, señaló Bukele en sus redes sociales.

México

El 6 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el nuevo Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (IA) y meses antes anunció la creación del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial.

Asimismo, hace una semana aseguró que a lo largo de 2025 su gobierno tuvo que enfrentar una creciente difusión de noticias falsas, alertando el impacto que puede tener el uso de IA en la creación de imágenes, audios o videos.

Por último, consideró que el tema requiere una reflexión de la ciudadanía sobre los riesgos éticos y sociales que implica, y remarcó que un desafío clave para el gobierno es garantizar el derecho de las personas a recibir una información verdadera.