Una empresa tecnológica nacida en el interior del país logró posicionarse en el mercado de software de gestión, con soluciones que hoy utilizan cientos de empresas en Uruguay y en Paraguay, al tiempo que comienza a incorporar herramientas de inteligencia artificial en sus procesos, dijo a la diaria el socio fundador de Qu Productos Digitales, Enrique Alonzo.

El emprendimiento ofrece soluciones orientadas a la gestión empresarial, especialmente pensadas para pequeñas y medianas empresas. Entre sus principales productos se destacan sistemas de facturación electrónica, software de gestión en la nube, herramientas para distribuidoras y retail, así como plataformas para la administración de clientes y generación de pedidos desde dispositivos móviles.

Estas soluciones buscan simplificar procesos administrativos y operativos, integrando distintas áreas del negocio en un mismo entorno digital, indicó Alonzo.

Inteligencia artificial

Consultado sobre el uso de inteligencia artificial, Alonzo confirmó que la empresa ya trabaja en esa línea. “Estamos desarrollando tipos de manualización de cada uno de los procesos y de soporte para nuestros clientes con inteligencia artificial, y también en nuevos proyectos para obtener una manera más rápida de generar determinada cantidad de soluciones”, indicó.

En cuanto al impacto de estas tecnologías, sostuvo que su incorporación es inevitable: “La inteligencia artificial nos ayuda mucho. Siempre tenemos que hacer un doble chequeo de seguridad (...) Es algo que ya está y que no hay vuelta atrás, por lo tanto tenemos que adaptarnos. La IA tiene que ser un compañero más en cada una de las gestiones de las empresas”.

Alonzo explicó que la IA ya está modificando la dinámica del desarrollo de software. “Lo que antes llevaba una hora de trabajo para un programador, hoy con esta tecnología le lleva 15 minutos. La manera de cotizar los trabajos ha mutado, ha cambiado mucho”, afirmó.

El desarrollo de este tipo de soluciones se da en un contexto de crecimiento sostenido del sector tecnológico en Uruguay, que en los últimos años se consolidó como uno de los principales rubros de exportación de servicios del país.

Según datos de Uruguay XXI, el país es el segundo mayor exportador de software per cápita de América Latina y en los últimos años el sector mostró un “fuerte dinamismo”. Las últimas cifras disponibles, publicadas por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), indican que el sector volvió a crecer en 2023 en el orden de los US$ 3.381 millones (4,4% del PIB de nuestro país), lo que representó un aumento del 19% en comparación a 2022.

Comienzos

El origen del emprendimiento se remonta a 2015, cuando se identificó una necesidad concreta vinculada a la facturación electrónica. La empresa surgió en conjunto con el Centro Comercial Industrial de Durazno.

“En ese momento armamos un pequeño data center con ellos y empezamos a trabajar en el software de facturación electrónica para cada cliente que nos consultaba. La iniciativa fue mutando hasta que llegamos en 2019 a crear un software en la web, donde resultaba mucho más práctico para empresas de pequeño porte y unipersonales, que les ha resultado muy atractivo y sencillo”, afirmó Alonzo.

Desde entonces, el emprendimiento amplió su cartera de productos y actualmente trabaja con alrededor de 700 empresas en todo el país, además de algunos negocios en Paraguay. Entre sus desarrollos se incluyen sistemas para distribuidoras, gestión de clientes, generación de pedidos en dispositivos móviles y soluciones de retail que alcanzan incluso a frigoríficos y remates ganaderos.

“En Durazno, tres o cuatro frigoríficos contrataron los servicios de Qu, los cuales generan todo el proceso, desde que los animales llegan al frigorífico hasta la parte de facturación a los proveedores”, relató Alonzo.

Retos en el interior del país

El hecho de haber surgido fuera de Montevideo implicó desafíos adicionales. “Al haber nacido en Durazno, Qu enfrentó desafíos por su origen, sobre el todo el hecho de tener que competir com empresas a nivel nacional que cuentan con estructuras mucho más grandes”, señaló.

También remarcó una característica estructural del sector tecnológico local. Sostuvo que el ecosistema tecnológico uruguayo está ‘muy concentrado en Montevideo’”. No obstante, consideró que existen oportunidades para el interior si se logra construir cercanía con los clientes.

Mercado, competencia y proyección internacional

Sobre las dificultades del sector, Alonzo relativizó la existencia de grandes barreras, aunque señaló las limitaciones del tamaño del mercado local. En ese marco, mencionó la competencia de empresas internacionales que acceden a clientes con mayor capacidad económica.

Sin embargo, consideró que el desarrollo nacional está a la altura: “Hay muchas empresas, herramientas que pueden suplantar perfectamente a cualquiera de las empresas internacionales que andan en la vuelta”.

De cara al futuro, el empresario sostuvo que Uruguay tiene potencial para posicionarse como un hub regional de software. “Tiene la capacidad, un montón de tecnología, de desarrollos, y no tengo dudas que puede”, afirmó, aunque advirtió sobre la volatilidad de las inversiones extranjeras.