Cancillería y Antel avanzan hacia un “consulado digital” para uruguayos en el exterior

Autoridades buscan modernizar los servicios consulares, agilizar trámites y mejorar el acceso de los uruguayos en el exterior mediante nuevas herramientas digitales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Antel y la empresa ITC firmaron un convenio de cooperación para profundizar la transformación digital de la Cancillería, mejorar los servicios que reciben los uruguayos en el exterior y desarrollar un “consulado digital”.

El acuerdo contempla el desarrollo de herramientas vinculadas a la firma y la identidad digital, la modernización de los sistemas electrónicos, la infraestructura tecnológica, la ciberseguridad y el uso de servicios en la nube. El objetivo es facilitar los trámites consulares, reducir tiempos y costos operativos y mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos desde el exterior.

Durante la firma del convenio, realizada este miércoles, el canciller Mario Lubetkin sostuvo que buscan brindarles a los ciudadanos “mayor accesibilidad, rapidez, reducir los tiempos y los costos operativos de los trámites fundamentales que tienen que ver inicialmente con el escenario consular, pero vamos a ir por más”.

En la misma línea, el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, adelantó que el acuerdo permitirá avanzar en un consulado digital, facilitar trámites y mejorar la seguridad en la conectividad y en la nube. La iniciativa apunta a que los uruguayos y las uruguayas en el exterior puedan acceder con mayor facilidad a los trámites que deben realizar ante la administración pública.

El acuerdo contempla tres ejes centrales: la modernización tecnológica, mediante la incorporación de nuevas plataformas y herramientas digitales para una gestión “más ágil y segura”; la simplificación administrativa, con la reducción de pasos y tiempos en los trámites que realizan los uruguayos dentro y fuera del país, y una mejora en la respuesta a la ciudadanía, a través de una atención “más rápida” en los servicios que brinda la Cancillería a través de sus consulados y oficinas.

“Con esta alianza estratégica se fortalece el vínculo del Estado con la ciudadanía. El objetivo es que realizar un trámite en el exterior o en Uruguay sea más simple y más rápido, siempre que sea posible”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Transformación tecnológica

Lubetkin destacó que la transformación tecnológica constituye un desafío central para el Estado y afirmó que el acuerdo permitirá avanzar hacia una nueva etapa en la prestación de servicios a los uruguayos que viven o se encuentran fuera del país.

“Creo que hay algo que navega permanentemente en nosotros, y creo que este tipo de acuerdos nos lleva a tierra, que es la construcción del gobierno digital, avanzar en la innovación tecnológica, porque eso es absolutamente clave”, afirmó.

Lubetkin recordó que, cuando asumió al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, la situación tecnológica de la cartera generaba preocupación. “Si nosotros no nos poníamos al día desde el punto de vista tecnológico, los atrasos le iban a costar al ciudadano”, sostuvo.

El canciller relató que una de las primeras dificultades quedó expuesta cuando el ministerio buscó realizar reuniones con todos sus embajadores y cónsules en el mundo. Ante las limitaciones tecnológicas del ministerio, debieron recurrir a Antel para poder mantener una comunicación simultánea con los representantes uruguayos en el exterior.

“Parte de los cónsules nos plantean exactamente lo que estamos discutiendo hoy, que había que pasar a otra fase”, señaló Lubetkin. Según explicó, los ciudadanos uruguayos en el exterior y los turistas requieren una “dimensión de seguridad y desarrollo tecnológico superior a la que se estaba ofreciendo”.

“Por lo tanto, iniciar una nueva fase, inclusive entre organismos del Estado, de la forma que nos estamos planteando, es un gran desafío y una gran proyección, mirando no solamente los próximos dos o tres años, sino a largo plazo”, afirmó.

El canciller destacó además que la cooperación permitirá una relación de ida y vuelta entre las instituciones. En ese sentido, señaló que las embajadas y consulados uruguayos en el exterior podrán contribuir a difundir el desarrollo tecnológico de Antel y abrir nuevas oportunidades para la empresa estatal.

“Si vamos a la síntesis en palabras de lo que estamos haciendo hoy es digitalización, innovación, eficiencia, ayudar al ciudadano, ofrecer servicios públicos digitales también del exterior, es decir, superar la frontera local e ir al mundo”, resumió.

Antel como habilitador tecnológico del Estado

El presidente de Antel, Alejandro Paz, destacó que la empresa estatal proveerá, con este acuerdo, soluciones de firma digital y servicios como operador de confianza en la nube. “Pero, sobre todo, lo que está haciendo Antel es acercar la tecnología a los ciudadanos”, afirmó.

Por su parte, Álvarez explicó que el acuerdo surgió a partir de una reunión mantenida el año pasado con autoridades de la Cancillería, en la que se plantearon las dificultades tecnológicas que enfrentaba el ministerio.

A partir de ese intercambio, Antel comenzó a trabajar en un proyecto de relacionamiento interinstitucional que busca posicionar a la empresa como “un socio estratégico y un habilitador tecnológico” del Estado, explicó.

“Podemos incorporar nueva tecnología y eso nos desafía a las dos instituciones”, afirmó Álvarez.

El vicepresidente señaló que Antel busca poner a disposición del Estado su infraestructura y experiencia tecnológica para enfrentar problemas que anteriormente podían estar condicionados por las dificultades de acceso a determinadas tecnologías.

“Para nosotros es muy importante, forma parte de los desafíos estratégicos que hemos asumido como empresa, poder salir fuera, facilitando a los uruguayos y las uruguayas su vínculo con el país, pero también salir hacia afuera para ofrecer los servicios de calidad que Antel tiene”, concluyó.