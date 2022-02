No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El enfrentamiento entre el gobierno y la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) está cada vez más lejos de solucionarse. Desde el gremio centran sus críticas en el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, a quien acusan de “intransigente”. Los bancarios afirman que si sus reclamos no son escuchados van a “paralizar el sistema financiero por diez días”, pero desde el gobierno no creen que esto sea posible. “La única persona capaz de hacer eso en Uruguay era Jorge Batlle y ya no está con nosotros, así que en ese sentido estamos tranquilos”, aseguró Alfie.

Pero la posición del director de la OPP no es la única que existe en el Poder Ejecutivo. Una fuente del Ministerio de Economía y Finanzas consideró que “más allá de que detener el sistema financiero uruguayo hubiera sido una cuestión totalmente al alcance de Batlle, no hay que olvidar que los hermanos Peirano siguen en la vuelta. Ellos tuvieron mucho que ver en la paralización de 2002”.

La fuente consideró, de todas maneras, que “no existe riesgo de que AEBU y la familia Peirano aúnen fuerzas para paralizar el sistema financiero, así que las posibilidades de que el sindicato pueda cumplir sus amenazas son prácticamente inexistentes. Por más combativos que quieran parecer, por más que amenacen con quemar todo, les falta mucho para hacer tambalear a la plaza bancaria. Eso sólo lo pueden hacer los profesionales”.