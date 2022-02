No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El debate del martes entre Óscar Andrade y Guido Manini Ríos por la ley de urgente consideración (LUC) fue elogiado por el respeto mutuo demostrado por ambos y también por el nivel de sus argumentos, aunque muchos criticaron la falta de interacción entre ambos, que dio como resultado un producto aburrido por momentos. Para que no ocurra lo mismo con el próximo debate, que será protagonizado por los senadores Mario Bergara y Gustavo Penadés, los productores decidieron incorporar algunas novedades. “Va a ser una cosa mucho más dinámica. Para empezar va a haber interacción, es decir, diálogo entre ellos. Pero además, para darle más dramatismo al debate, ambos van a tener un comodín que les permitirá no tener que responder a una pregunta de su oponente y además podrán hacer un llamado telefónico a un familiar cuando no estén del todo seguros de algún dato”.

Desde la producción del debate también se están considerando algunos cambios “más osados”, aunque por el momento no hay nada confirmado. “A lo mejor ponemos una trampa debajo de los participantes que se abriría cuando se equivoquen con algo. También está la idea de incorporar a una atractiva secretaria que mostrará una licuadora que se llevará el ganador del debate. Pero por ahora son sólo propuestas”.