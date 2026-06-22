Cada vez más personas aprovechan las cámaras del Ministerio del Interior para hacer un streaming

Las calles de Montevideo y algunas capitales del interior son protagonistas de un novedoso fenómeno surgido a impulso de dos auges: el de la colocación de cámaras de vigilancia por parte del Ministerio del Interior (MI) y el de programas de streaming. La combinación de estos dos factores generó la moda de utilizar estas cámaras para hacer programas que se emiten vía internet. “Creo que es una muy buena forma de tener tu programa sin gastar datos. En mi caso, eso es muy importante, porque mi streaming sobre temas de actualidad, entendiendo por actualidad cualquier cosa con la que uno se pueda cruzar entre que sale de la cama y se acuesta, dura nueve horas”, explicó el responsable de uno de estos programas.

Otro streamer que trabaja bajo esta modalidad coincidió en que se trata de un sistema “que está en la mano”, y si bien reconoció que nadie ve su programa porque la red de cámaras del MI no está accesible al público, también señaló que al noventa y nueve por ciento de los programas de streaming “tampoco los ve nadie”.