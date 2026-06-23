Sanidad celeste estima que Giorgian de Arrascaeta estaría disponible para dirigir ante España

Las lesiones de Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta antes del comienzo del Mundial causaron preocupación entre los hinchas, y las malas actuaciones de Uruguay confirmaron que estos dos jugadores son piezas fundamentales para la selección. Afortunadamente, los encargados de la sanidad celeste dieron ayer una buena noticia. “Si bien no podemos asegurar nada porque aún faltan varios días para el viernes, lo más probable es que De Arrascaeta esté disponible para dirigir técnicamente a Uruguay en el partido contra España. Yo diría que hoy las probabilidades de que sea él quien se siente en la conservadora del banco de suplentes es de 90%”.

Los médicos de la selección tuvieron que hacer un cambio de estrategia en el proceso de recuperación, ya que este estaba concentrado en la parte física, no en la intelectual. “Tuvimos que sustituir la fisioterapia y los ejercicios reconstituyentes por un curso rápido de director técnico. Si bien Giorgian de Arrascaeta es un jugador muy inteligente y con gran capacidad para leer el aspecto táctico de los partidos, aún le faltaba un poco para poder dirigir un equipo, pero con el trabajo que vamos a hacer en estos días seguramente esté pronto para armar el equipo que tiene que lograr mantener el cero durante 90 minutos más los descuentos. No es fácil, pero se puede”.