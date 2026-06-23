Chat GPT suspende su presencia en Uruguay para que no le sigan preguntando sobre las chances de pasar la fase de grupos

Por primera vez en su historia, Open AI decidió suspender momentáneamente su presencia en un país. Desde hoy hasta que Uruguay termine su participación en el Mundial, Chat GPT no será accesible desde el país. “Desde el domingo por la noche el 95% de las consultas de los usuarios tienen que ver con las chances matemáticas que tiene Uruguay para clasificar a dieciseisavos de final. Nuestro chatbot no es para esto. Los uruguayos están ocupando espacio en nuestros servidores que podría estar dedicado a generar respuestas útiles”, justificaron desde la empresa.

Según pudo saberse, otros sistemas de inteligencia artificial, como Gemini, de Google, y Claude, de Anthropic, también suspenderán sus servicios. Un representante de esta última empresa reconoció que suspender su servicio en un país “no es algo que nos guste”, aunque opinó que los responsables últimos son los uruguayos. “Ellos son los que están haciendo un Mundial desastroso. No van a tener más remedio que volver a la calculadora”.