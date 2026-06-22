“La deriva del régimen cubano hacia el neoliberalismo es indignante”, se queja Gabriel Oddone

“Están usando el despreciable método de generar una crisis para que el mercado aparezca como salvador ante el fracaso del Estado”, disparó el ministro.

El gobierno de Cuba decidió impulsar una serie de reformas que acercarán a la isla a la economía de mercado, con el argumento de que “si no hay riqueza, no hay nada que distribuir”. Este viraje, que llega al extremo de habilitar la privatización de empresas públicas, generó fuertes críticas aquí en Uruguay. “La deriva del régimen cubano hacia el neoliberalismo es indignante. Esto no es un simple paquete de reformas. Esto es un abandono total de cualquier intento de gobernar desde una perspectiva de izquierda”, se quejó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

El jerarca admitió que la precaria situación socioeconómica en la que se encuentra la isla, agravada por la intensificación del bloqueo de Estados Unidos, obliga a hacer ciertas concesiones. De todas maneras, consideró que el gobierno encabezado por Manuel Díaz-Canel “abrazó al Consenso de Washington con una devoción que no puede responder únicamente a la necesidad de implementar medidas de emergencia. Esto no es otra cosa que un amor ciego por el capitalismo, por no decir un deseo cuasi perverso de humillarse ante el mercado”.