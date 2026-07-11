El Whatsapp del oficialismo

11 de julio de 2026 - 1 minuto de lectura

Jorge Díaz. A ver, ¿alguien tiene deudas para pagar? ¿Primaria, contribución, el gimnasio?

Juan Castillo. Yo me quedé con un VHS sin devolver al videoclub allá por 1994. Pero si salta, puedo pilotearla por el lado de la colectivización de la propiedad privada.

Yamandú Orsi. Hace diez años vendí una lámpara por Mercado Libre y no pagué la comisión.

Jorge Díaz. No creo que vaya a ser un problema.

Yamandú Orsi. También quedé con una deuda de un mes en el gimnasio cuando dejé de ir.

Jorge Díaz. No es grave.

Yamandú Orsi. En general, son todas cosas chiquitas. Creo que son esas dos y el descuento de 300.000 dólares que me hicieron para comprar la casa. Después, nada más.

Jorge Díaz. A lo mejor el detalle de los 300.000 dólares puede generarnos algún contratiempo. ¿Quién te hizo el descuento?

Yamandú Orsi. Paco Casal.

Jorge Díaz. Bueno, en ese caso, a lo mejor podemos apostar a que la prensa no diga nada.

Blanca Rodríguez. Yo viví tres décadas del canje, pero la cosa se cortó cuando me fui de Subrayado. El tema es que a lo mejor seguí usando un canje unos días cuando ya no estaba vigente. El de Gevral, por ejemplo.

Alejandro Sánchez. ¿Se sigue haciendo el Gevral?

Blanca Rodríguez. Me lo hacen especialmente para mí. Es lo que me mantiene con esta apariencia joven y elegante.

Lucía Topolansky. Con el Pepe hipotecamos el quincho de Varela porque todavía estamos pagando el jingle de la Catalina, pero creo que estamos al día con las cuotas.

Jorge Díaz. ¿En qué banco sacaron el préstamo?

Lucía Topolansky. En ninguno. Nos prestó la plata Paco Casal.

Jorge Díaz. Estamos de suerte.

Carolina Cosse. Yo me compré 100.000 bidones de Salus cuando lo del agua salada de OSE. Los pagué, pero puede ser que deba alguna cuota del alquiler del depósito en donde los estoy guardando.

Gabriel Oddone. Yo tengo todo al día porque manejo mis finanzas personales con prudencia y responsabilidad. Y porque estoy lleno de guita.

Lucía Topolansky. Capaz que me podés prestar algo para pagar las cuotas del préstamo.

Gabriel Oddone. Lo lamento, pero sería una irresponsabilidad de mi parte.