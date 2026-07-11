Entrevista a Gianni Infantino

11 de julio de 2026 - 1 minuto de lectura

¿Es cierto que la primera vez que Donald Trump lo vio creyó que usted era un skinhead filofascista y por eso le cayó tan bien?

Es cierto, pero yo me apuré a aclarar la confusión. Lo hice apenas tres años después.

Se dice que Trump lo convenció de levantarle la sanción a Folarin Balogun.

Eso es falso. Yo lo convencí a él. El presidente Trump planteó algo sobre la justicia, la deportividad, el sentido del decoro o algo por el estilo, pero al final lo hice entrar en razón.

¿Hay países candidatos para organizar el Mundial de 2034?

Aún no estamos pensando en ese tema. Llegado el momento, miraremos el ranking de Amnistía International de los países que más violan los derechos humanos y entonces decidiremos.

¿Qué expectativas tiene para el partido en Montevideo del Mundial de 2030?

Mi único pedido fue que en el show inaugural se cantase “Mayonesa”, que es la única canción uruguaya que se conoce en el mundo.

¿Considera que el fútbol se ha mercantilizado demasiado?

Si por “demasiado” entendemos “muy poco”, la respuesta es sí.

¿Cuál es el cupo ideal de países para un Mundial?

No tengo definido un número exacto, pero digamos que 150 sería mucho.

¿El show del entretiempo se va a seguir haciendo en las finales?

Sí, pero con una variante. Vamos a poner pausas de rehidratación para proteger la salud de los artistas.

¿Y se va a vender publicidad en las pausas?

Obviamente que sí. Nadie quiere ver cómo Shakira se echa un vaso de agua en la cara y el líquido comienza a descender por sus hombros desnudos mientras ella exhala con los ojos entrecerrados y recorre con sus manos el vestido pegado al cuerpo.