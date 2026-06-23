Vehículos militares que patrullarán algunos barrios llevarán militares disfrazados de policías

Ayer se supo que el Ministerio del Interior (MI) desplegará vehículos blindados del Ejército para patrullar barrios especialmente conflictivos. Según el gobierno, los vehículos llevarán un chofer militar, subordinado al mando policial, y el resto de los ocupantes serán policías, pero fuentes del MI y del Ministerio de Defensa Nacional revelaron que estos supuestos policías en realidad van a ser militares disfrazados. “Para un gobierno del Frente Amplio es realmente muy difícil salir a decir que vamos a militarizar el combate contra el crimen. Con tener a un tecnócrata neoliberal como ministro de Economía y Finanzas ya alcanza para tener enojadas a las bases. Así que se nos ocurrió meter militares disfrazados de policías. Ellos van a actuar bajo el mando de las jerarquías policiales, obviamente, pero como las jerarquías policiales van a ser oficiales del Ejército disfrazados, no va a haber problemas relacionados con la cadena de mando”, indicaron las fuentes.

Desde el gobierno reconocen que se trata de una operación “muy delicada”, ya que los militares que van a participar en ella lo van a tener que hacer de forma anónima, porque las Fuerzas Armadas ya se han manifestado en contra de salir a cumplir tareas policiales. “Llegó el momento de comprobar si la estrategia de los tupamaros para crear un ala de izquierda en las Fuerzas Armadas fue exitosa o no”.