La FIFA agregará una pausa en cada tiempo para que los jugadores llamen a sus madres y les digan que están comiendo bien

Algunas normas que hasta hace pocos años eran inimaginables, como establecer por reglamento en todos los partidos una pausa en medio de cada tiempo para que los jugadores se hidraten, hoy son una realidad. Tras el éxito de esta medida, la FIFA decidió establecer una pausa que también busca “proteger lo más importante de este deporte, que es el bienestar de los jugadores”. Según explicó Gianni Infantino, presidente de la organización, a partir de dieciseisavos de final habrá además una pausa para que los jugadores llamen a sus madres y les digan que están comiendo bien. “Sabemos que muchas madres se preocupan por la alimentación que reciben sus hijos cuando están lejos de casa, y esto puede afectar la salud mental de los jugadores. Así que esta nueva regla no solo es positiva, sino necesaria”.

Infantino dijo que aún no se decidió si durante esta pausa se venderá publicidad en las transmisiones televisivas. “Es un asunto que tenemos que pensar muy bien, porque el objetivo de la FIFA no es facturar lo máximo posible a cualquier costo. Pero también tenemos que pensar en los espectadores, que se van a aburrir viendo a jugadores hablando por teléfono”.