“Nos cayó muy mal la noticia. Cuando uno cumple una función importante dentro de un gobierno, como es la de liderar uno de los partidos que integran la coalición, no puede salir a hacer lo que quiera. Es una irresponsabilidad”. Con estas palabras definió un alto dirigente del Partido Nacional el estado de ánimo en el oficialismo luego de que Edgardo Novick confirmara que se va a presentar a las elecciones de Peñarol. Blancos, colorados, cabildantes e independientes coinciden en que el excandidato presidencial debería por lo menos haber pedido permiso. “Yo me pregunto: si el señor Novick sale presidente, ¿quién se va a encargar de las importantes funciones que él cumple como figura central de la coalición? Porque esto de integrar el gobierno no es un hobby. Hay que mantener reuniones, hablar con la gente, estar informado, en fin, una cantidad de responsabilidades que Novick comprende plenamente, porque las ha venido desarrollando desde 2020. Realmente nos sorprendió su decisión inconsulta”, declaró un dirigente del Partido Colorado.

La aclaración: “Le pido públicamente al señor Guido Manini Ríos que me avise si piensa presentarse a las elecciones de Peñarol, así me puedo bajar con tiempo”. Edgardo Novick, candidato a muchas cosas.