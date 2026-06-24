Para mejorar la imagen del Poder Legislativo, el FA le reclama a Sebastián da Silva que insulte sin usar malas palabras

La red social X fue escenario del enésimo intercambio subido de tono entre legisladores oficialistas y opositores. En el marco del debate por la utilización de vehículos militares para patrullaje policial, el frenteamplista Sebastián Valdomir calificó al fallecido exministro del Interior Jorge Larrañaga de “fracasado” y a su hijo Jorge Larrañaga Vidal, de “hijo de fracasado”. En respuesta, el senador nacionalista Sebastián da Silva tildó a Valdomir de “atrevido de mierda”, algo que generó un fuerte rechazo desde el Frente Amplio. “Si queremos cuidar la imagen del Poder Legislativo, tan devaluada en estos tiempos, tenemos que evitar que los insultos contengan malas palabras. Se puede insultar a alguien, obviamente, ya sea que esté vivo o muerto, y de hecho se debe hacer. Pero siempre manteniendo un tono agresivo que apueste a un lenguaje mínimamente aceptable. Lo que no se puede es usar malas palabras. Eso contribuye a la visión negativa que tiene la población de los parlamentarios, algo que a su vez termina afectando las instituciones. ¿Qué necesidad hay de decirle ‘culorroto’ a un legislador, si podemos decirle ‘persona patética e insignificante’?”, disparó un legislador oficialista.

La queja: “Están transformando mi red social en una cloaca. Vayan a pelearse al Parlamento”. Elon Musk, villano con límites.