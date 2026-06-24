Gobierno utilizará vehículos militares para invadir barrios conflictivos y liberar a sus habitantes

La oposición asegura que el gobierno no tiene una estrategia definida en materia de combate a la delincuencia, pero desde la Torre Ejecutiva responden que no solo hay una estrategia, sino que entrará en breve en su segunda fase. “Tras algunos intentos de prevenir el delito que no funcionaron demasiado, ahora decidimos jugarnos por la libertad e invadir los barrios con mayores niveles de delincuencia. Esos barrios están en manos de narcotraficantes autócratas a los que tenemos que derrotar de cualquier manera si queremos liberar a los habitantes de allí”, declaró una fuente del Poder Ejecutivo.

En el marco de esta estrategia, la utilización de vehículos militares es “fundamental”. “Sabemos que en los barrios marginales hay mucha gente que, tras una vida bajo la tiranía del narcotráfico, no entiende que nosotros vamos a liberarla, no a hacerles daño, y por eso suelen responder con terrorismo antipolicial. Los vehículos militares son la única opción para mantener a los efectivos policiales a salvo”.