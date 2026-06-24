Critican desarrollo inmobiliario en bañados de Carrasco por ocupar un lugar que debería estar dedicado a datacenters para IA

Desde el sector tecnológico advierten que la “voracidad” de los empresarios del sector inmobiliario no puede estar por encima de la voracidad de las multinacionales de la informática.

La posible construcción de una urbanización con 3.000 viviendas en la zona de los bañados de Carrasco fue objeto de críticas de organizaciones ambientalistas, pero también de empresas tecnológicas. En opinión del representante de Google en Uruguay, este desarrollo inmobiliario les estaría quitando lugar a los numerosos datacenters que se planea construir en el país para satisfacer la alta demanda global de almacenamiento generada por el boom de la inteligencia artificial. “No puede ser que un frío e insensible empresario del sector inmobiliario decida instalarse en una zona llena de agua y las autoridades lo acepten así como así. Los bañados de Carrasco deberían estar dedicados íntegramente a la instalación de datacenters”.

El representante de la multinacional también criticó el desarrollo “irracional y descontrolado” de la industria forestal. “Si Uruguay sigue llenándose de árboles de eucaliptus se van a producir sequías que deberían estar siendo causadas por el auge de la inteligencia artificial. El gobierno habla de la economía del conocimiento. Bueno, en el mundo de hoy el conocimiento consume cantidades industriales de agua”.