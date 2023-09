Yo_Sí_Los_Voté | Guarda que se mejicanea a la novia, igual que se mejicanea a los dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado a cambio de guita. A las novias no les tiene que dar nada a cambio porque él es muy churro, así que ellas, encantadas, pero igual está mal.

Oriental | Me parece bárbaro. Yo también me casé por el Método Orsi y me salió muy bien. Realmente se siente como una ceremonia religiosa, salvo que en vez de Cristo a mi matrimonio lo cuida Artigas, y el artiguismo que vela nuestro hogar desde ese momento ha bendecido a nuestra familia.

Oriental_de_vivo | @Oriental A mí también me salió muy bien. Yo dije que sólo me casaba si venía Orsi, tomando la precaución de que fuera durante esos meses en que estaba rosqueando en la tele todos los días para promover su candidatura presidencial. No me dio la más mínima bola y así conseguí mantener la soltería. Ahora salgo todas las noches, aprendí alemán, arranqué una murga con unos amigos, escribí una novela de 400 páginas, toco el trombón y me estoy moviendo, por así decir, a la mitad de la Costa de Oro. En 2024 te voto con las dos manos, Yama.

Fernando de Tala | Tas loco. Con mi esposa lo llamamos y la emboló. Se puso a hablar de Nagorno Karabaj, de la evolución del índice de Gini en la Franja de Gaza y de la pertinencia de regular los viajes a la Luna que están ofreciendo empresas privadas. Lo bueno es que si me pudro de mi mujer puedo pedir la anulación porque me casé dormido.

Dani_La_Amplia | Qué desilusión, otro compañero que cede ante el sometimiento de la ideología dominante y la reproducción de los aparatos ideológicos del Estado. ¿Orsi no leyó nada sobre la reproducción de las condiciones de producción? ¿Y por qué no dice nada de la reposición de las condiciones productivas que se reproducen como forma de sometimiento, eh? Acá lo que falta es CLARIDAD IDEOLÓGICA.

Lima_Andresito | Con el mayor de los respetos por Yamandú, su servicio a la comunidad en Canelones es incompleto. El verdadero pacto de un hombre con una mujer se hace frente a Dios, en un bendecido matrimonio cristiano evangélico. Es de cajón, lo que pasa es que seguimos pensando que la Costa de Oro es el interior. Ya lo decía el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios: “Si queremos ganar las elecciones, hay que peregrinar el interior profundo”.

Camilo_IPA | La verdad que es bastante vergonzoso que se institucionalicen tanto los vínculos como para que tenga que ir el presidente de Canelones a casar a dos personas. Una vincularidad sana debiera estar regulada sólo por los 76 mandatos sagrados de los mayas, salvo por la parte del canibalismo, que es medio polémica.