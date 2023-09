La posibilidad de habilitar allanamientos nocturnos, que había sido rechazada en el plebiscito de 2019 sobre seguridad pública, fue puesta nuevamente sobre la mesa por el Partido Nacional, que maneja incluso la posibilidad de plebiscitarla nuevamente. Ante este escenario, varios capos del narcotráfico advirtieron que no piensan trabajar de noche para reabrir las bocas de pasta base que cierra la Policía. “El trabajo de narco es muy precario. No tenemos aguinaldo, no tenemos salario vacacional ni despido. ¿Y pretenden que trabajemos de noche? ¡Ni en pedo! Si nos cierran las bocas de noche, nosotros vamos a esperar a que sea de día para reabrirlas”, expresó un narcotraficante. Otro vendedor de drogas consideró que la propuesta de los allanamientos nocturnos “busca perjudicar nuestra salud, porque nos haría trabajar de noche, algo que, como cualquiera sabe, es muy insalubre. Pero yo no voy a entrar en esa. Si me tengo que bancar ocho horas con la boca cerrada para poder dormir toda la noche de corrido, lo voy a hacer. La salud es más importante que el dinero”.

La cifra: 1 hora con 3 minutos es el tiempo que transcurre entre el cierre de una boca por parte de la Policía y su reapertura por parte de los narcos.